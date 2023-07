Este jueves el intendente del departamento de Tunuyán, Martín Aveiro, presentó las actividades que realizará el municipio en las vacaciones de invierno. Las mismas comienzan el próximo lunes y tendrán lugar en todos los distritos.

El intendente presentó el cronograma para el festejo del receso invernal en el departamento. Estuvo acompañado del secretario de gobierno, Rodrigo López, y del presidente del Honorable Consejo Deliberante, Emir Andraos.

En conferencia de prensa, Aveiro aseguró que desde la Municipalidad buscan poder generar un contexto de igualdad al presentar actividades en todos los distritos. Lo mismo en búsqueda de darles una alegría a todos los niños del departamento.

Cómo sucede cada año el municipio ha planificado una gran agenda, esto en un trabajo conjunto entre varias áreas. Logrando que las dos semanas de receso, los niños y las familias tunuyaninas puedan celebrar las vacaciones de invierno.

Para ello, se han preparado una serie de actividades para dar color a las jornada de ocio. Así lo decía el intendente: “Hoy nuestra gente no la pasa bien y justamente si hay algo que no tienen son recursos para este tiempo de ocio o vacaciones para los niños. Llegan las vacaciones y los chicos no pueden cubrir una actividad de felicidad, cuando para eso es el receso, bueno para eso está el municipio. Para que cada uno de esos chicos la pasen bien y tengan actividades de disfrute”.

Siguiendo por esa línea, el mandatario anunció cual será la actividad principal de estas vacaciones. La cual va a ser «Ariel, un musical bajo el mar», una obra de teatro producida y ejecutada por el elenco de la Municipalidad.

Entrada libre y gratuita para el auditorio en estas vacaciones de invierno

Las entradas, tanto para la obra de teatro como para el cine, van a ser libres y gratuitas. Las mismas se retirarán en la boletería del Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano.

Los horarios de la boletería son en la mañana y en la tarde. Se podrán retirar de 10 a 13 y desde las 18 hasta las 21, siendo máximo cuatro (4) entradas por grupo familiar. Aunque, si en algún caso, un grupo familiar demuestra que hay más de 4 hijos, se podría hacer una excepción.

Desde el municipio solicitaron responsabilidad a la hora de retirar las entradas. Esto en el sentido de que muchas veces se retiran boletos y terminan no siendo utilizados, ya sea por olvido o demás.

Según adelantaron, las películas podrían ser Rápidos y Furiosos X y Super Mario. Las cuales van a trasmitirse los jueves en tres horarios: 15, 18 y 21. Y los viernes, sábados y domingos a las 21. En los distritos no se van a transmitir las mismas.

La obra «Ariel, un musical bajo el mar», por otro lado, va tener un total de 22 funciones en todo el receso. Las mismas serán lunes, martes, miércoles, viernes y sábado a las 15 y 18. El domingo también habrá una función que será desde las 18.

Los distritos van a tener un cupo reservado para cada función y, además, se les proveerá de transporte hasta el auditorio. Lo mismo para que ningún chico de los distritos se quede sin venir a las obras.

Tunuyán es el único departamento en realizar estas actividades

Además de dicha obra, se presentarán funciones de cine y diversas actividades recreativas, como lo son teatro en los distritos, obras de títeres y demás momento para que la familia pase un buen receso.

El intendente hizo énfasis en que Tunuyán es el único departamento de la provincia en hacer una agenda tan variada y con un potencial tan importante. Además, aseguró que: “No hay una obra de teatro del interior del país que tenga el nivel de producción que tiene esta.

La verdad que el equipo de teatro de la muni ha preparado y lleva mucho tiempo preparando esto, más de 4 meses trabajando. Además, de un gran equipo de diseño, escenografía, iluminación, sonido, utilería y vestuario. Como ya están acostumbrados los tunuyaninos a ver el mejor nivel teatral en nuestro auditorio municipal”.

Sobre la planificación y el trabajo que conlleva esta obra de teatro, Martín decía: “Esto es único, no existe en otro lado del interior del país. Es un gran esfuerzo que hace el municipio con una gran cantidad de gente y chicos que se involucran que sienten empatía. Que dan todo para que durante 22 funciones podamos albergar a más de 12 mil niños de esto que es la parte principal de las vacaciones de invierno”.

Agenda de las vacaciones de invierno

Villa Seca – CIC

Cine Lunes 10 a las 15 Jueves 20 a las 15



Obra de teatro sábado a las 16



La Primavera

Cine Lunes 10 a las 15 en la escuela Viernes 21 a las 15 en la escuela



Actividades recreativas Jueves 13 a las 15 en la iglesia



Colonia Las Rosas – Polideportivo

Cine Martes 11 a las 15 Lunes 17 a las 15



Barrio Guiñazú

Cine Martes 11 a las 15 en el merendero Miércoles 19 a las 15 en el merendero



Actividades recreativas Jueves 20 a las 15 en la plaza



Campo Los Andes

Cine Miércoles 12 a las 15 en el salón



Actividades recreativas Lunes 17 a las 15 en el predio capilla



La Puntilla

Cine Miércoles 12 a las 15 en la escuela



Actividades recreativas Jueves 13 las 15 en la plaza



Vista Flores – Escuela EBTA

Cine Lunes 17 a las 15 Jueves 20 a las 15



Barrio San Cayetano

Cine Miércoles 19 a las 15 en el salón



Actividades recreativas Lunes 10 a las 15 en la plaza



Parque Las Vías

Actividades recreativas Lunes 17 a las 15 Miércoles 19 a las 15



Obra de teatro sábado 22 a las 15



Plaza Centro – Tunuyán

Actividades recreativas Martes 11 a las 15 Martes 18 a las 15



El Algarrobo

Cine Jueves 13 a las 15 en el CIC Viernes 21 a las 15 en el CIC



Actividades recreativas Martes 18 a las 15 en Steind



Los Árboles

Cine Jueves 13 a las 15



Los Sauces

Cine Viernes 14 a las 15 en la delegación Martes 18 a las 15 en la delegación



Actividades recreativas Miércoles 12 a las 15 en el playón



La Pintada

Cine Viernes 14 a las 15 en el CIC Martes 18 a las 15 en el CIC



Actividades recreativas Lunes 10 a las 15 en el club



El Topón

Actividades recreativas Martes 11 a las 15 Jueves 20 a las 15



Barrios La Tablada – 26 de Enero – Progreso

Actividades recreativas Viernes 14 a las 15 Viernes 21 a las 15



Alonso

Actividades recreativas Miércoles 12 a las 15 en la cancha



Manzano Histórico

Títeres Sábado 15 a las 16 Jueves 20 a las 16 Viernes 21 a las 16 Sábado 22 a las 16



Más actividades y actos

Todas las actividades van a contar con un chocolate en cada rinconcito de nuestro Tunuyán. Además, la segunda semana de vacaciones, las actividades en el Manzano van a aumentar. Lo mismo basado en que esa segunda semana comienza a llegar el turismo por las vacaciones de invierno.

Ante esto, el intendente cerró diciendo: “Vengan a disfrutar una producción que ya parece algo natural en el municipio de Tunuyán, pero es algo que no se genera en ninguna parte del país. Salvo que lo haga una compañía de índole privada y con un altísimo costo. Esto es gratuito, es abierto para todos y soñamos y deseamos que disfruten el gran plan de vacaciones que hemos preparado para Tunuyán”.

Por otro lado, Emir Andraos anunció el acto por el Día de la Independencia. El mismo se realizará a las 11 en la plaza central de Tunuyán, con presencia de bandas y discursos por el 9 de julio.