Tunuyán presentó el cronograma de castraciones para el mes de junio

La Municipalidad de Tunuyán sigue fortaleciendo las políticas de cuidado animal con un nuevo cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de junio. La iniciativa acercará servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación en distintos puntos del departamento, facilitando el acceso a vecinos y vecinas.

El recorrido comenzará los días 1, 2 y 3 en la Delegación de Los Árboles. Luego, el operativo se trasladará los días 8, 9 y 10 a la Plaza del barrio Benegas, en Colonia Las Rosas. La siguiente parada será los días 16 y 17 en la plaza de La Puntilla, mientras que el 22, 23 y 24 la atención se realizará en la Plaza del barrio Guiñazú. Finalmente, el cronograma concluirá los días 29 y 30 de junio, y 1° de julio, en la Plaza del barrio UEFA.

La atención se brindará desde las 9 horas y será por orden de llegada, con un cupo limitado de 10 animales por jornada. En todos los casos, se solicita a los asistentes presentarse con DNI y se permitirá la atención de un solo animal por persona, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al servicio.

Este operativo es posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la Fundación The Vines, que aporta equipamiento especializado para llevar adelante las intervenciones en condiciones seguras. La articulación entre ambas instituciones permite sostener acciones concretas vinculadas al control poblacional y la salud animal.

Desde el área de la Veterinaria Municipal se recuerda que es indispensable que los animales concurran con 12 horas de ayuno previo a la cirugía. Este requisito resulta fundamental para resguardar su bienestar durante el procedimiento y evitar riesgos durante la intervención.