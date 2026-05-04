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Tunuyán presentó el calendario de mayo para castraciones en los distritos

Con cupos limitados y una planificación territorial, la propuesta busca continuar promoviendo la tenencia responsable y el cuidado integral de perros y gatos en todo el departamento.

La Municipalidad de Tunuyán continúa fortaleciendo las políticas de cuidado animal con un nuevo cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de mayo. La iniciativa acercará servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación en distintos puntos del departamento, facilitando el acceso a vecinos y vecinas.

El recorrido comenzará los días 4, 5 y 6 en la Delegación de Colonia Las Rosas, ubicada en el barrio Vertientes. Luego el operativo se trasladará los días 11, 12 y 13 a la plaza del barrio El Sol, también en Colonia Las Rosas. La siguiente parada será en Vista Flores, los días 18, 19 y 20 en Ángeles sin Alas, y finalmente el 26 y 27 en la plaza distrital.

La atención se brindará desde las 9 horas y será por orden de llegada, con un cupo limitado de 10 animales por jornada. En todos los casos, se solicita a los asistentes presentarse con DNI y se permitirá la atención de un solo animal por persona, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al servicio.

Este operativo es posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la Fundación The Vines, que aporta equipamiento especializado para llevar adelante las intervenciones en condiciones seguras. La articulación entre ambas instituciones permite sostener acciones concretas vinculadas al control poblacional y la salud animal.

Desde el área de la Veterinaria Municipal se recuerda que es indispensable que los animales concurran con 12 horas de ayuno previo a la cirugía. Este requisito resulta fundamental para resguardar su bienestar durante el procedimiento.

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