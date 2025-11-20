Search
Tunuyán presentó cinco nuevos vehículos que compraron para potenciar el trabajo territorial

El intendente Emir Andraos fue la cara de la presentación de estos vehículos que en los próximos días comenzarán a trabajar

En la mañana del miércoles, la Municipalidad de Tunuyán presentó cinco nuevos vehículos cero kilómetro sobre la avenida San Martín, esto como parte de la renovación y ampliación del parque automotor municipal. Las unidades quedaron exhibidas para que los vecinos pudieran observar de primera mano la inversión destinada a fortalecer el trabajo territorial.

Cada vehículo fue asignado a áreas específicas vinculadas con servicios esenciales, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa en los barrios y mejorar la respuesta ante las distintas necesidades comunitarias. Las nuevas movilidades se destinarán a higiene urbana, seguridad vial, apoyo logístico y actividades deportivas.

Las unidades incorporadas son:

  • Servicios Públicos: una Nissan 4×4 doble cabina y un camión Iveco volcador.
  • Tránsito y Prevención: una camioneta Renault doble cabina.
  • Dirección de Deportes: un camión Iveco doble cabina.
  • Logística y mantenimiento general: una utilitaria Kangoo furgón.

Desde el municipio destacaron que esta inversión permitirá optimizar el trabajo de las cuadrillas en territorio, mejorar la capacidad de respuesta diaria y acompañar cada intervención con más herramientas, eficiencia y presencia en los distintos barrios.

