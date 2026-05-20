Tunuyán: presentaron una denuncia penal contra un asesor del PRO por presunta intimidación pública

Patricio Civit, asesor del PRO vinculado al espacio político de Omar De Marchi, fue denunciado penalmente por presunta intimidación pública. La presentación se realizó luego de que difundiera en redes sociales una versión sobre los hechos ocurridos el domingo 17 de mayo en Tunuyán, la cual no coincide con la posterior declaración policial. Habló de una supuesta usurpación de viviendas y de “tiroteos” en Bordelongue, aunque los trascendidos de la autoridad policial ubicaron los disturbios en un asentamiento ubicado cerca de Ruta 40 y no dentro del barrio.

En sus dichos, Civit describió una situación sin contar con precisión sobre lo ocurrido y habría generado alarma social entre vecinos de la zona. En apenas 17 segundos, el usuario de Facebook instaló una versión que habría alterado la tranquilidad pública a partir de su posteo. En este caso, la denuncia busca que la Justicia investigue los dichos del asesor.

Sobre ruta 40, Patricio Civit transmitió en vivo desde su cuenta personal de Facebook. Fueron dos videos: en el primero aseguró que había cortes y desvíos porque “estarían intentando usurpar las casas del barrio Bordelongue”. “Informan que hay inclusive tiroteos en la zona”, dijo durante la transmisión.

Esa afirmación comenzó a circular en redes sociales. Minutos después, el dirigente del PRO publicó otro video en el que confirmaba lo dicho en el primero. “En la Ruta 40, en el corte que han hecho preventores para que no circule gente cerca de la zona en donde se estarían usurpando o intentando usurpar las casas del barrio Bordelongue”, sostuvo.

Fiel a su estilo el representante del PRO en Tunuyán intentó generar polémica de una situación que desconocía y terminó provocando confusión y angustia en vecinos. Si bien los videos fueron posteriormente bajados por el propio usuario, la circulación de esas publicaciones habría generado preocupación en la comunidad.

Qué fue lo que realmente ocurrió

De acuerdo con la información policial, el episodio comenzó alrededor de las 18 del domingo. Ingresaron llamados al 911 que advertían sobre inconvenientes en Callejón Santillán. Al llegar al lugar, personal policial encontró a un grupo de personas en la zona del asentamiento ubicado en inmediaciones del barrio Unión y Progreso.

Días después de lo sucedido, el comisario Juan Ortugia explicó en declaraciones a medios locales que el primer llamado indicaba que una persona no podía ingresar por Callejón Santillán. A partir de esa situación, se desplazó personal policial para verificar lo ocurrido. Al arribar al sector, los efectivos observaron a unas 15 personas en Callejón Santillán, a la altura del barrio Unión y Progreso.

Según relató el comisario, los efectivos intentaron dialogar con las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y comenzaron las agresiones contra el personal policial. “No se pudo dialogar y empezaron a agredir al personal policial”, dijo Ortubia.

Ante ese escenario, se solicitó la intervención de cuerpos especiales para restablecer el orden público. También se buscó resguardar la integridad física de los efectivos y de las personas que se encontraban en la zona. De acuerdo con la reconstrucción policial, el conflicto derivó en agresiones con elementos contundentes contra los uniformados.

Como consecuencia de los incidentes, siete efectivos policiales resultaron lesionados. Además, nueve personas fueron aprehendidas en relación con el hecho. La situación quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

Ortubia también aclaró que no hubo personas fallecidas ni enfrentamientos armados. La aclaración fue realizada luego de que circularan rumores en redes sociales durante la tarde y la noche del domingo. “Gracias a Dios no hubo fallecidos. Sí hubo un rumor que también me llegó a mí, pero no, solamente personal policial lesionado”, afirmó.

La declaración policial no coincide con las versiones difundidas por Patricio Civit en su red social. En esas publicaciones se habló de presuntos tiroteos y de una situación vinculada al barrio mencionado.

La Municipalidad de Tunuyán realizó la denuncia para que se investigue. La presentación quedó ahora en manos de la Justicia. Mientras tanto, desde la Policía informaron que, luego de los incidentes, la situación en la zona permaneció tranquila y sin novedades.

La denuncia pone bajo análisis el alcance que pueden tener los dichos difundidos en redes cuando se comunican hechos sensibles sin la verificación correspondiente.