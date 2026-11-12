Tunuyán presentará los resultados del primer censo de arbolado público: cómo participar

La Municipalidad de Tunuyán, junto al Instituto de Educación Superior N.º 9-010 Rosario Vera Peñaloza y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), presentará frente a la comunidad los resultados del Primer Censo Digital de Arbolado Público del departamento. La actividad se realizará el próximo 18 de noviembre, a las 10:30 h, en el Centro de Congresos y Exposiciones “Carlos Alonso”.

Esta iniciativa forma parte del trabajo articulado que impulsa el municipio para mejorar el conocimiento, la planificación y el cuidado del patrimonio forestal urbano. El relevamiento se puso en marcha a partir de un convenio de cooperación firmado por el intendente Emir Andraos y la rectora del IES N.º 9-010, Lic. Carina Morales, que permitió incorporar a estudiantes de nivel superior a prácticas profesionalizantes vinculadas al diagnóstico y registro del arbolado público.

A través de este trabajo, y con el acompañamiento de la Dirección de Ambiente, a cargo de Lucía Fiori, se llevó adelante un relevamiento digital que permitirá conocer las características y el estado actual de los árboles del departamento. Para ello, los estudiantes recibieron capacitación técnica sobre identificación de especies, evaluación sanitaria y criterios de medición, además de formación en el uso de la plataforma digital Picker, utilizada para registrar y sistematizar la información obtenida en territorio.

La convocatoria está dirigida a vecinos, instituciones, estudiantes y a todas las personas interesadas en conocer más sobre el arbolado de nuestra ciudad y participar de su cuidado. Quienes deseen asistir deberán escanear el código QR disponible en el flyer e inscribirse previamente. La participación es abierta a toda la comunidad.