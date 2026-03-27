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Tunuyán presentará dos grandes espectáculos en el Auditorio Municipal Dr. Jorge R. Silvano

cada propuesta amplía su impacto más allá de la sala, generando movimiento en el casco céntrico y ofreciendo la posibilidad de disfrutar también de la propuesta gastronómica del departamento.

Durante el mes de abril, el Auditorio Municipal “Dr. Jorge Raúl Silvano” vuelve a posicionarse en la agenda nacional de los grandes espectáculos del país. Acostumbrado a recibir propuestas de primer nivel, estas tablas forman parte del circuito elegido por destacadas producciones musicales y escénicas. La programación incluye funciones para jóvenes, adultos y familias, y regresa para instalarse como un como punto de encuentro cultural en Tunuyán.

El jueves 9 de abril, a las 21 horas, se presentará “Me verás volver”, un espectáculo protagonizado por Hernán Piquín en homenaje a Soda Stereo. La obra propone un recorrido emotivo a través de la música, narrando una historia de amor marcada por el encuentro, la pérdida y la permanencia de los vínculos, acompañada por canciones que forman parte del patrimonio musical argentino.

La agenda continuará el viernes 17 de abrila las 21 horas, el auditorio recibirá por primera vez a “La Música de las Ideas”, una experiencia acompañada por el director y pianista Sergio Feferovich. La propuesta invita al público a realizar un recorrido interactivo por el mundo de la música y la creatividad, explorando la relación entre las emociones, las ideas y el arte, con la participación activa de los asistentes a través del canto colectivo y el intercambio directo con el artista.

El Auditorio Municipal se proyecta así como un lugar clave para el desarrollo cultural del departamento. Acerca experiencias que promueven el encuentro, la expresión artística y el disfrute de la comunidad en un ámbito preparado para brindar espectáculos de primer nivel.

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