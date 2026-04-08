Tunuyán preparó un importante cronograma de castraciones en distintos puntos del departamento

La Municipalidad de Tunuyán, en conjunto con The Vines Foundation, informa el cronograma de la Veterinaria Móvil para el mes de abril, con operativos gratuitos de castración, vacunación y desparasitación destinados a perros y gatos. Las jornadas se desarrollarán en distintas plazas del departamento, con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud animal a vecinos y vecinas, promoviendo la tenencia responsable.

El cronograma es el siguiente: del 6 al 8 de abril en la Plaza del barrio Venezuela, del 13 al 15 en Parque Norte, del 20 al 22 en la Plaza del barrio Eva Perón, el 27 y 28 en la Plaza del barrio Los Cóndores y el 29 en la Plaza Departamental San Martín.

La atención comenzará a las 9.00 horas, con un cupo limitado de 10 turnos por jornada, que se asignan por orden de llegada. Se solicita a los asistentes concurrir con DNI y se permitirá un animal por persona.

Asimismo, se recuerda que los animales deben asistir con 12 horas de ayuno obligatorio al momento de la cirugía, condición indispensable para garantizar su seguridad durante la intervención.

Al respecto, Gabriela Galvalisi, directora de la Veterinaria Municipal destacó: “La importancia de la castración en machos es principalmente para el control poblacional, por este motivo se lleva a cabo por las plazas del departamento durante el mes de abril, y enfatizó que todos los animales deben estar vacunados contra la rabia”.