Tunuyán prepara una nueva edición de “Juntos de Gira” para los adultos mayores

Tunuyán pone en marcha una nueva edición del programa municipal Juntos de Gira, una propuesta socio recreativa, cultural y participativa destinada a personas adultas y adultas mayores. El ciclo se desarrollará en distintos espacios comunitarios del departamento, con encuentros de 15 a 17 horas, y es organizado por la Municipalidad junto a la Jefatura de Adultos Mayores y el área de Gestión Social. La iniciativa convoca a la participación abierta y recorrerá diferentes distritos a lo largo del año.

El programa inició en el año 2019, lleva ocho años de continuidad, con una participación activa de alrededor de 200 personas distribuidas en siete distritos: centro, Los Sauces, El Algarrobo, Colonia Las Rosas, Villa Seca, La Pintada y Vista Flores.

Darío Cirrincione, a cargo de la Jefatura de Adultos Mayores, señaló que existe una alta expectativa para este nuevo año, debido a la demanda de quienes participaron en el ciclo 2025. “Para muchas personas que están solas, este espacio representa contención, escucha y cercanía”.

Cada jornada propone actividades de recreación y entretenimiento que incluyen juegos de cartas, teatro, lecturas, rondas de chistes, ejercicios de memoria con dichos y leyendas del lugar, trabajos de motricidad fina a través de manualidades y propuestas vinculadas a ritmos y sonidos. Además, se comparte una merienda y se fomenta la participación activa, favoreciendo el intercambio, el encuentro y la construcción de vínculos entre quienes asisten.

El cronograma previsto para marzo y abril contempla encuentros el 25 de marzo en la Delegación Municipal de Los Sauces, el 26 de marzo en el CIC El Algarrobo, el 27 de marzo en el Centro Cultural Colonia Las Rosas, el 31 de marzo en el CIC Centro y el 1 de abril en el CIC Villa Seca. El calendario continuará rotando por distintos puntos del departamento, con el objetivo de acercar las actividades a cada comunidad.

Durante el 2025, este programa municipal tuvo su cierre con una gran Peña del Adulto Mayor que reunió a más de 700 personas en el Albergue Municipal. Ese encuentro marcó uno de los momentos de mayor convocatoria del programa, que sostiene una propuesta orientada al encuentro social, la participación y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios entre personas adultas y adultas mayores.