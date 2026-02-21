Tunuyán participará del Paseo Federal junto a su reina Agustina Giacomelli Pedrosa

La Municipalidad será parte de una nueva edición del Paseo Federal del 23 al 25 de febrero, desde las 19 hs, en el Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle, con entrada libre y gratuita. Este espacio reúne a los 18 departamentos de la provincia y se consolida como una de las actividades más esperadas en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia, permitiendo mostrar la diversidad cultural, gastronómica y turística de cada territorio.

Tunuyán será protagonista el martes 24, noche en la que presentará “Mujeres de Vendimia”, un homenaje artístico que destaca el rol histórico de la mujer en la actividad vitivinícola y en la construcción cultural de Mendoza. El espectáculo incluirá la participación de 14 artistas, entre bailarines y actores, en seis cuadros escénicos de aproximadamente 20 minutos, donde la labor cotidiana, la memoria y el arraigo se expresan a través de la danza, la interpretación y la palabra. Nuestra Reina Departamental, Agustina Giacomelli, desempeñará un papel destacado dentro del relato.

Además de la propuesta artística, Tunuyán contará con un stand institucional cuya temática principal será el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, articulada con los productos identitarios del departamento: la cereza, la uva, el vino y las frutas del Valle de Uco. La estructura incluirá viñedos recreados, imágenes de la cordillera y paisajes de montaña, resaltando el turismo aventura, uno de los principales atractivos de la región. También habrá un sector dedicado a la historia vendimial, con cuadros de Reinas Nacionales de mandato cumplido y Reinas departamentales que han representado a Tunuyán a lo largo de los años.

El stand ofrecerá degustaciones de cerezas frescas, combinadas con queso y vino blanco, además de jamón crudo como parte del acompañamiento propuesto para los visitantes. La actividad se complementará con una ruleta de juegos con preguntas sobre atractivos turísticos del departamento, enoturismo, generalidades mendocinas y historia sanmartiniana, permitiendo a los asistentes participar de manera recreativa y conocer más sobre la identidad local.

Acompañarán la jornada la Virreina Departamental, Pilar Serrani; la Reina Nacional de la Tonada, Jazmín Riveros; y la Virreina Nacional de la Tonada, Josefina Cantalejos, quienes se sumarán al equipo municipal en la difusión de la propuesta cultural y turística del departamento.