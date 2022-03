Lo informó el municipio este lunes. Los cursos están destinados a personas mayores de 18 años y son gratuitos.

La Municipalidad de Tunuyán informó que se encuentra abierta la inscripción al curso Herramientas Informáticas. «Aprendé sobre Excel, Word y Navegación por internet, te esperamos en el Punto Digital» indica la invitación.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en el Punto Digital Tunuyán en calle Guisasola y La Argentina. También pueden solicitar más información enviando un mail a pdigitaltyan@gmail.com o llamando al 2622- 431472

¿Por qué es importante conocer herramientas de informática?

Como publica el sitio ABC esta no solo facilita la comunicación entre las personas, sino que también permite la realización de un sinfín de tareas, entre ellas, proveer de información a través de sitios web, blogs, entre otros.

Hoy en día se da mucho por sentado, pero tan solo un tiempo atrás no hubieses podido editar fácilmente tus fotos mediante el celular, realizar tus tareas a través de él, cálculos, grabaciones y un montón de otras actividades. La nube, comunicaciones inmediatas, clases online y otras facilidades del mundo de hoy contribuyen en la rapidez y eficacia en tareas diversas. El teletrabajo y la educación a distancia, que se vieron forzados a instalarse en esta

pandemia, no hubiesen sido posibles de no ser por los avances en el fascinante mundo de la informática.