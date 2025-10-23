Tunuyán: obligó a su novia a abortar con té de ruda tras golpearla brutalmente y ahora enfrenta a la Justicia

Agustín Espósito Veliz, un joven de 21 años, enfrentará juicio acusado de haber encerrado, golpeado y obligado a su pareja a tomar té de ruda con el fin de provocarle un aborto. La joven, de 18 años, terminó internada en terapia intensiva en el Hospital Scaravelli, y el acusado podría recibir una condena de hasta 31 años de prisión.

La fiscal Eugenia Gómez imputó a Espósito por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y la violencia de género, privación ilegítima de la libertad y aborto, delitos que reflejan la gravedad del ataque ocurrido en la madrugada del 3 de junio de 2025, en el barrio Margarita Graciela de Tunuyán.

Según la investigación, el agresor convivía con la víctima en la casa de sus padres, a pesar de tener una orden de restricción por denuncias previas de violencia. Aquella noche, una discusión por el consumo de cigarrillos derivó en una brutal golpiza. La joven intentó pedir ayuda llamando a su madre, pero Espósito le arrebató el celular y lo destrozó contra una pared, dejándola incomunicada.

Agustín Espósito Veliz.

De acuerdo al informe del Cuerpo Médico Forense, el acusado le propinó 17 golpes entre puños y patadas, la encerró en una habitación y luego la obligó a ingerir un té de ruda, con el presunto objetivo de interrumpir su embarazo de seis semanas.

El calvario se extendió durante horas. Hacia las cinco y media de la mañana, la joven comenzó a vomitar sangre y se descompensó. Recién entonces, Espósito y su madre la trasladaron al Hospital Scaravelli, donde permaneció 17 días en terapia intensiva y finalmente perdió el embarazo a causa de una hemorragia interna.

La defensa, a cargo del abogado Diego Rozzi, intentó que el caso fuera caratulado como lesiones leves agravadas, argumentando que la vida de la víctima nunca corrió riesgo y que el aborto habría ocurrido por una caída accidental. Sin embargo, la jueza Laura Guajardo rechazó ese planteo y confirmó la elevación a juicio bajo las acusaciones originales.

El debate oral se realizará en los próximos meses en Tunuyán y podría marcar un precedente en materia de violencia de género en el Valle de Uco. El caso, que refleja una de las formas más extremas de dominación y crueldad machista, reaviva el reclamo por políticas efectivas de protección y acompañamiento a las víctimas de violencia.