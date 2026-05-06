Tunuyán: nueve detenidos en un megaoperativo policial

La Policía aprehendió a nueve individuos en Tunuyán tras un megaoperativo llevado a cabo en las últimas horas. Además, también se realizó control en los vehículos que circulaban por la zona

De acuerdo a la información oficial, el operativo tuvo lugar en el asentamiento Rodrigo, donde intervino la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que realizó tareas de vigilancia mediante puestos fijos, patrullajes y recorridas a pie en distintos sectores de la zona. Además, se utilizó un sistema biométrico para verificar la identidad de las personas controladas durante el procedimiento.

Como resultado fueron identificadas 212 personas, de las cuales nueve quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

En paralelo, los efectivos también controlaron 69 vehículos y 10 motocicletas, en el marco de las acciones orientadas a reforzar la seguridad y prevenir delitos en distintos puntos de Tunuyán.