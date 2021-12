La denuncia se radicó el fin de semana, días después se conoció el detalle de lo sucedido. Lograron persuadir al hombre para que devuelva el vehículo.

El sorprendente caso se dio este fin de semana pasado en Tunuyán cuando la policía debió intervenir para que un hombre le devolviera el auto a su ex novia.

La información policial indica que el viernes alrededor de las 21 se radicó una denuncia por robo de un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, color gris. El reclamo ingresó a la división de Sustracción Automotores del Valle de Uco, pero lo que podría ser un robo -lamentablemente- normal era en realidad una terrible actitud de despecho de un hombre.

Luego de entrevistar a la mujer que había radicado la denuncia, los efectivos comprendieron que se trataba de un sujeto que, tras separarse, no le quería devolver el auto a su ex pareja. El fiscal de turno dispuso realizar las tareas correspondientes para secuestrar el vehículo e individualizar al ex novio de la chica.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, la policía logró dar telefónicamente con el ciudadano que había cometido el ilícito y, a través de algunas llamadas, lograron persuadirlo de que devuelva el auto de su ex pareja.

Lo cierto es que el hombre se había llevado el rodado de su ex novia sin autorización y se negaba a devolvérselo. Cuando la chica recibió varias negativas del hombre, fue a radicar la denuncia. Finalmente, accedió tras negociar con la policía.