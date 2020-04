Tunuyán: niño de 9 años entregó sus juguetes a recolectores de basura para ser obsequiados

En medio de la cuarentena Álvaro armó un plan que dejó sorprendidos a sus padres. Preparó sus juguetes y se los entregó a los recolectores de basura para no romper el aislamiento.

Hay historias que merecen ser contadas, en este caso es la historia de Alvaro Natanael Campos, un niño de 9 años que vive en Tunuyán y regaló sus juguetes. «Me he dado cuenta que tengo muchos juguetes y que en algún lugar deben haber niños para jugar, que no tienen juguetes» respondíó cuando su mamá le preguntó que hacía preparando tantos juguetes.

Alejandro su papá, se emocionó al contar que su hijo planeó todo en silencio «Ha calculado, no se como lo ha hecho, pero él sabía que cuando empezaba un programa de televisión pasaban los recolectores de residuos. Yo le había dicho que no podámos salir, por eso él dijo que e iba a decir a esos hombres que se los lleven y que cuando vean a un niño que no tenga juguetes se los den para que tengan para jugar».

Asi fue como Álvaro, esperó mirando por la ventana y salió cuando pasaban los trabajadores municipales por su casa en calle Larralde y Mendoza del barrio Los Manzanos «Les dijo que si ellos no le podían hacer el favor de llevar esos juguetes cuando vean a algun niño sin juguetes».

Sus papás se sintieron muy orgullosos por la actitud del pequeño y al parecer los recolectores de basura también, ya que con mucho gusto recibieron los juguetes y aceptaron la propuesta del niño diciéndole “que Dios te bendiga hijo”.

Dejanos Tu comentario