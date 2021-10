Fue requerido por personal de tránsito de la comuna y manejaba en estado de ebriedad con un alto porcentaje de alcohol en sangre.

Otra persona se sumó a la larga lista de infractores que se suman semanalmente en la región, por conducir en estado de ebriedad; una de las faltas –si no es la falta- más graves que existen. Se trata de un hombre de 37 años con domicilio en Tunuyán que circulaba con 1,60 g/l.

La circulación del hombre a bordo de un Renault Megane, fue detenida por personal de Tránsito de Tunuyán para posteriormente pudiera intervenir personal de la Unidas Especial de Patrullaje y entrevistar al hombre en cuestión que presentaba un claro estado de ebriedad y además no lograba identificarse.

Fue trasladado a la Alcaldía de ubicada en la zona y se le realizó el dosaje que dio como resultado 1,60 gramos por litro de sangre (g/l). La Justicia informó que «se reúne proceso Contravencional por infracción al Art 67 bis Ley 9099 con intervención del Juzgado de Paz Letrado tributario y Contravencional de Tunuyán».

Alcohol al volante

Esta práctica es una constante en los relatos policiales de la región, basta hacer un recorrido hacia atrás para enumerar todas las consecuencias que esta conducta ha generado. Algunos hechos más trágicos que otros; que se han cobrado la vida de muchas personas.

Días atrás en el Congreso de la Nación, se empezó a trabajar sobre la posibilidad de generar una norma que garantice: no tolerar la presencia de personas abordo de un auto (manejando) luego de haber ingerido alcohol. Si bien esta decisión aún no está tomada en términos nacionales, algunas provincias ya están aplicando normas propias en las que no se tolera esta situación, y por lo tanto; los dosajes deben dar 0 para no se sancionados/as.

