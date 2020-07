Un auto terminó incrustado en una casa en Villa Seca, Tunuyán. El conductor manejaba alcoholizado y terminó embistiendo la edificación. Dijo que volvía de la casa de su novia.

Este lunes por la madrugada, alrededor de las 0:20 horas, un hombre de 36 años terminó con su auto incrustado en una casa abandonada en Villa Seca. Por las declaraciones del sujeto, él venia de la casa de su novia. Explicó que cuando llegó a la intersección del Corredor Productivo y calle Paso de Los Andes, perdió el dominio del vehículo.

Alcohol al volante

Afortunadamente el conductor del automóvil resultó ileso, y los efectivos puderon comprobar que manejaba con 1,37 gramos de alcohol en sangre. En ese momento, por intervención Juzgado Contravencional de Tunuyán y directivas del magistrado, se entregó el rodado al padre del conductor.

«Por el hecho se reúne proceso Contravencional al conductor del vehiculo notificandolo de infracción al Art 67 Bis de la Ley 9099. Tuvo intervención del Juzgado de Paz Letrado, tributario y Contravencional de Tunuyan» expresa el comunicado policial.

Fuertes sanciones al conductor

Como publicó Diario NDI en agosto de 2019, Mendoza aprobó el endurecimiento en las sanciones para los conductores que circulen alcoholizados. El articulo 67 de la Ley 9099, expresa que quien se condujere un vehículo con una alcoholemia igual o superior a un 1 gramo por litro de sangre, en cuyo caso el infractor será sancionado con multa desde 4000 U.F. hasta 9000 U.F.

Los conductores también podrán recibir arresto de hasta 30 días, e inhabilitación como accesoria en todos los casos para conducir vehículos desde 90 días hasta 365 días. «En este caso no se aplicará la conversión de la sanción de multa o arresto en trabajo comunitario. Siempre corresponderá la retención del vehículo y no se reintegrará a su propietario o legitimo usuario hasta que no haya cumplido con la sanción de multa o arresto correspondiente».