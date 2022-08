La progenitora sostiene que la escuela no se compromete en el caso y que por estos días, predominan hechos de violencia entre menores.

Denuncia ante el MPF.

Milena es mamá de una pequeña que asiste al establecimiento, Maestra Aurelia Giner de Cangas de Tunuyán, y hace unos días su hija sufrió una fuerte golpiza por parte de otros menores lo que derivó en un acta escolar y hasta una denuncia en el Ministerio Público Fiscal.

“Todo empezó con la primera denuncia, y sigue por el mismo chico que después mandó a una chica a golpear a mi hija a la salida de la escuela. Le patearon la cabeza y le dieron piñas. Fui hablar hasta con la madre de la niña que golpeó a mi hija y no me dio ni bola más que la denuncia, ya no sé qué hacer. Mi hija tiene miedo”, expresó.

Acta labrada en la escuela.

En contacto con este medio, Milena remarcó su preocupación por lo sucedió a su hija y por la violencia que hay en el lugar: “El chico que agredió a mi hija estaba teniendo problemas antes de que yo llegara. Imaginate el grado de violencia, que en la escuela están encintando las cadenas de motos y bicicletas para pegar. Fíjense en la cantidad de actas que hay por violencia no hay respuestas coherentes”, contextualizó.

En relación a su hija, la mujer sostuvo que desde la institución ‘le garantizaron que estando allí, no le iba a pasar nada malo, que manden a la pequeña victima al psicólogo y que no se puede hacer, más que las actas y llamar a los padres de quienes la agredieron para que “se calme todo”.

Ante la consulta del caso, la mujer confirmó que actualmente la pequeña está sufriendo acosos sistemáticos con la gravedad expresada anteriormente. Este tipo de acosos continuados, es conocido como Bullying y desde los establecimientos educativos y el conjunto social en general, es necesario la aplicación de estrategias permanentes que favorezcan a su erradicación.

