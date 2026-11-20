Una de las calles más pintorescas de Tunuyán se encuentra en el centro de una controversia que combina negocios inmobiliarios, denuncias administrativas, falta de servicios esenciales y una obra pública cuya ejecución podría modificar el futuro de varios desarrollos privados.

Se trata de calle Ezequiel Tabanera, una arteria históricamente caracterizada por sus fincas, arboledas y paisajes rurales, que durante los últimos años comenzó a experimentar una creciente transformación urbanística.

En ese escenario aparecen dos nombres conocidos en el departamento: Ricardo Pont, exintendente de Tunuyán, y Maximiliano Broner, señalados como personas vinculadas a emprendimientos inmobiliarios en la zona.

Pero el asunto ya no se limita a versiones que circulan entre vecinos. Diario NDI accedió a documentación que acredita la existencia de denuncias formales contra un desarrollo habitacional, así como a una solicitud municipal de perforación de agua y a un proyecto que contempla abastecer distintos sectores de calle Tabanera.

La pregunta que comienza a tomar fuerza es tan sencilla como incómoda: ¿quién controla los nuevos negocios inmobiliarios y quién pagará la infraestructura necesaria para abastecerlos?

Broner, las tierras a nombre de su esposa y una denuncia formal

Uno de los elementos más relevantes de esta investigación surge de una presentación realizada ante la Municipalidad de Tunuyán.

La denuncia, registrada bajo el expediente municipal 4175/P, cuestiona la formación de un asentamiento habitacional sobre calle Tabanera, en tierras que el escrito identifica como pertenecientes a María Belén Martínez.

Según información aportada a Diario NDI, Martínez es esposa de Maximiliano Broner.

Los denunciantes sostienen que en el lugar se estaría desarrollando un fraccionamiento de terrenos rurales sin cumplir las exigencias urbanísticas correspondientes.

El escrito describe la subdivisión de tierras en parcelas de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, la comercialización de terrenos y la instalación de módulos habitacionales.

También advierte sobre la presunta ausencia de servicios esenciales, entre ellos agua potable, electricidad aprobada y un sistema adecuado de tratamiento de efluentes cloacales.

De confirmarse estas circunstancias, correspondería determinar qué autorizaciones posee el emprendimiento y si la comercialización de las parcelas se ajusta a las disposiciones provinciales y municipales.

Broner tiene una pregunta concreta por responder: ¿qué participación tiene en el desarrollo y comercialización de los terrenos que figuran a nombre de su esposa, y qué documentación respalda las operaciones?

La respuesta resulta especialmente importante para las familias que adquieren terrenos con la expectativa de construir una vivienda y acceder a los servicios necesarios.

Un antecedente oficial sobre la titularidad de las tierras

La investigación suma otro elemento documental.

En el Boletín Oficial de Mendoza de agosto de 2025 se publicó un aviso de mensura correspondiente a aproximadamente 3,05 hectáreas ubicadas sobre calle Tabanera, en Los Sauces.

La publicación identifica como propietarias a María Belén Martínez y Susana Margarita Sánchez (esposa de Ricardo Pont), y consigna el expediente catastral EX-2025-06049098-GDEMZA-DGCAT-ATM.

La denuncia que llegó al municipio y las obras que habrían continuado

La documentación presentada ante la Municipalidad no se limita a describir una situación.

Los denunciantes solicitaron expresamente la intervención de las autoridades, inspecciones y la suspensión preventiva de las construcciones hasta verificar su situación legal.

Posteriormente, una ampliación recibida el 4 de junio de 2026 sostuvo que las obras continuaban a pesar de las presentaciones realizadas.

En ese nuevo escrito se reiteró el pedido de intervención municipal y se ofrecieron registros fotográficos y audiovisuales.

Hay otro episodio que merece atención.

Según la denuncia, el 22 de abril de 2026 se habría detectado maquinaria destinada a realizar una perforación de agua en el sector. Los presentantes afirman que personal del Departamento General de Irrigación intervino y ordenó detener los trabajos.

El escrito menciona además resoluciones administrativas vinculadas con la caducidad de concesiones de agua.

Estos hechos deben contrastarse con las actas de inspección y resoluciones de Irrigación.

Lo que sí está documentado es que la Municipalidad recibió pedidos formales para investigar y adoptar medidas frente al desarrollo cuestionado.

Queda por establecer qué actuaciones realizó, si efectuó inspecciones, qué resolvió y qué comunicaciones cursó a los denunciantes.

¿Y Ricardo Pont? El exintendente también debe aclarar su vinculación

El nombre de Ricardo Pont aparece en los señalamientos recibidos por Diario NDI sobre otros emprendimientos inmobiliarios ubicados en calle Tabanera.

Su condición de exintendente vuelve especialmente relevante esclarecer qué participación tiene en esos negocios y cuáles son las autorizaciones que poseen.

Eso no impide formular preguntas sobre los desarrollos que se le atribuyen.

¿Qué terrenos están vinculados a Pont? ¿Quiénes son sus titulares registrales? ¿Qué permisos municipales poseen? ¿Cuentan con factibilidad de agua, electricidad y tratamiento de efluentes?

Y, fundamentalmente, ¿se les exige cumplir las mismas condiciones que a cualquier otro emprendedor inmobiliario?

Haber ocupado la Intendencia no constituye una irregularidad ni impide realizar inversiones privadas. Pero tampoco puede representar una excepción a las reglas urbanísticas.

La documentación de los proyectos y la respuesta del propio exintendente permitirán determinar si existe algún fundamento para los cuestionamientos.

Andraos tramita un pozo de agua y el proyecto incluye desarrollos sobre Tabanera

La controversia adquiere una nueva dimensión con la aparición de documentación vinculada al Proyecto Integral de Agua Potable Los Sauces.

En una nota dirigida al superintendente general del Departamento General de Irrigación, el intendente Emir Andraos hace referencia al expediente EX-2026-08009533-GDEMZA-DGIRR, correspondiente a una solicitud municipal de permiso de perforación.

El jefe comunal informa que la empresa encargada de los trabajos será seleccionada mediante licitación pública.

El proyecto reconoce que el sistema de agua existente presenta problemas estructurales: un pozo con más de 50 años de antigüedad, cañerías obsoletas y una demanda que supera la capacidad para la cual fue originalmente diseñado.

Hasta ahí, se trata de una necesidad de infraestructura pública expresamente identificada por el municipio.

Pero el documento también permite conocer qué sectores contempla abastecer.

Entre las 612 viviendas consideradas aparecen 50 familias de Colectivas Alonso, 30 viviendas de calle Miguel Silva, 25 familias del loteo Fernández, otras 82 viviendas en ejecución en ese mismo desarrollo y 40 unidades de Colectiva Fernández sobre calle Tabanera.

En total, 147 unidades corresponden a los tres sectores identificados como Fernández (vinculados a Broner y Pont).

Sin embargo, el proyecto demuestra que la Municipalidad contempla incorporar o consolidar el abastecimiento de nuevos desarrollos habitacionales sobre la misma arteria donde existen cuestionamientos urbanísticos.

Según la información recibida por este medio, la perforación estaría prevista en Plaza de los Sauces, próxima a los emprendimientos señalados. La localización deberá confirmarse con el plano oficial.

Y allí surge una pregunta inevitable: ¿qué controles se realizarán antes de incorporar nuevos desarrollos al sistema público de agua y quién financiará las obras de conexión y distribución?

Un pozo de $600 millones: ¿quién debería pagar?

Según una estimación aportada a Diario NDI, ejecutar la nueva perforación podría demandar alrededor de 600 millones de pesos.

La magnitud de esa inversión abre una pregunta que la Municipalidad de Tunuyán debe responder: ¿qué parte de la obra busca resolver las necesidades de los vecinos que llevan décadas esperando agua y qué parte permitirá abastecer nuevos emprendimientos inmobiliarios?

Si se confirmara que existen loteos comercializados sin las autorizaciones y factibilidades correspondientes, resultaría especialmente preocupante que sus déficits de infraestructura terminaran trasladándose al presupuesto municipal.

¿Por qué deberían los contribuyentes de Tunuyán asumir costos de infraestructura que podrían corresponder a desarrolladores privados?

La comuna debe explicar cuánto costará realmente la obra, quiénes serán sus beneficiarios y qué obligaciones económicas asumirán los emprendimientos inmobiliarios que se conecten al sistema.

Las 50 familias de Alonso y una deuda que lleva décadas

En medio de las discusiones por nuevos loteos aparece una realidad que no debería quedar relegada.

Unas 50 familias de Colectivas Alonso, según la información recogida por este medio, llevan más de 30 años residiendo en el sector y enfrentan dificultades con el abastecimiento de agua.

El propio proyecto municipal reconoce su situación y contempla incorporarlas o consolidar su cobertura.

Pero eso no elimina las preguntas sobre la ubicación de la nueva perforación y la distribución de los recursos.

¿Se evaluó realizar una perforación más próxima a Alonso? ¿Cuánto costaría esa alternativa? ¿Qué diferencias de inversión y mantenimiento existen respecto del proyecto de Plaza de los Sauces?

¿Y qué proporción de la infraestructura proyectada será necesaria para atender la demanda actual y cuál para abastecer la expansión inmobiliaria?

Las respuestas requieren estudios hidráulicos y económicos, no solamente anuncios.

La necesidad de agua de las familias históricas y la de quienes compran terrenos nuevos no debería enfrentarse artificialmente. Lo que corresponde es establecer prioridades transparentes y determinar qué obligaciones corresponden al Estado y cuáles a los desarrolladores privados.

El negocio inmobiliario no puede quedar por encima de las reglas

Calle Tabanera representa mucho más que una oportunidad comercial.

Es parte del patrimonio paisajístico, rural y productivo de Tunuyán. Su transformación requiere planificación territorial, infraestructura adecuada y controles que protejan tanto a los residentes históricos como a los nuevos compradores.

Los cuestionamientos sobre los emprendimientos vinculados a Broner y Pont deben esclarecerse con documentación, inspecciones y respuestas de los involucrados.

La Municipalidad, por su parte, debe informar el estado del expediente 4175/P, las actuaciones realizadas, las autorizaciones de los desarrollos y los criterios técnicos y financieros del nuevo proyecto de agua.

También corresponde que Irrigación precise el estado de la solicitud de perforación y los antecedentes de las intervenciones denunciadas.

Ni un exintendente ni un desarrollador inmobiliario deberían recibir un tratamiento distinto del que corresponde a cualquier vecino de Tunuyán.

Por ahora, no está demostrado que exista un privilegio o una financiación irregular. Pero las denuncias y los documentos conocidos justifican que las autoridades rindan cuentas.

Porque una cosa es acompañar el crecimiento de un departamento y otra muy distinta sería permitir que las obligaciones privadas terminen trasladándose injustificadamente al presupuesto público.

La pregunta que queda abierta es quién controla los desarrollos de calle Tabanera y cómo se garantizará que cada peso invertido en agua responda al interés de toda la comunidad.