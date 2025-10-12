Tunuyán: lo atraparon manejando con un nivel de alcohol casi seis veces superior al permitido

Un control vial de rutina terminó con la aprehensión de un conductor alcoholizado en Tunuyán durante la madrugada de este domingo 12 de octubre. El procedimiento tuvo lugar cerca de las 4:30 de la mañana en la intersección de San Martín y Mitre, pleno centro de la ciudad.

Según informó la Policía, el hombre —identificado como J. B., de 40 años— circulaba a bordo de una camioneta Ford Ecosport cuando fue detenido para una inspección vehicular. Al realizarle el test de alcoholemia, el dosaje arrojó un resultado alarmante: 2,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi seis veces más que el límite legal establecido para conductores particulares (0,5 g/L).

Tras confirmarse el resultado, el conductor fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La camioneta, en tanto, fue secuestrada como parte del procedimiento.

Desde la fuerza recordaron que manejar bajo los efectos del alcohol representa un riesgo grave para la vida propia y la de terceros, y reforzaron los controles viales en distintos puntos del Valle de Uco con el objetivo de prevenir siniestros durante el fin de semana largo.