Search
Instagram Facebook Twitter
controlalcoholemia
casi 3 gramos

Tunuyán: lo atraparon manejando con un nivel de alcohol casi seis veces superior al permitido

El operativo se realizó en la madrugada del domingo en pleno centro tunuyanino. El hombre, de 40 años, conducía una Ford Ecosport.

Un control vial de rutina terminó con la aprehensión de un conductor alcoholizado en Tunuyán durante la madrugada de este domingo 12 de octubre. El procedimiento tuvo lugar cerca de las 4:30 de la mañana en la intersección de San Martín y Mitre, pleno centro de la ciudad.

Según informó la Policía, el hombre —identificado como J. B., de 40 años— circulaba a bordo de una camioneta Ford Ecosport cuando fue detenido para una inspección vehicular. Al realizarle el test de alcoholemia, el dosaje arrojó un resultado alarmante: 2,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi seis veces más que el límite legal establecido para conductores particulares (0,5 g/L).

Tras confirmarse el resultado, el conductor fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La camioneta, en tanto, fue secuestrada como parte del procedimiento.

Desde la fuerza recordaron que manejar bajo los efectos del alcohol representa un riesgo grave para la vida propia y la de terceros, y reforzaron los controles viales en distintos puntos del Valle de Uco con el objetivo de prevenir siniestros durante el fin de semana largo.

ETIQUETAS:

TunuyánValle de UcoAlcoholemiaAlcoholSeguridad Vialcontrol vial

+ Noticias

casi 3 gramos

Tunuyán: lo atraparon manejando con un nivel de alcohol casi seis veces superior al permitido

Por: Génesis Sandoval

UNA SANA COSTUMBRE

Los pibes sueñan: Argentina venció a México y clasificó a semifinales del Mundial sub-20

Por: Lucian Astudillo

OPERATIVO ANTINARCÓTICOS

Lucha contra el narcotráfico: desarticularon una red que operaba entre Mendoza, San Juan y Bolivia

Por: Lucian Astudillo

SUEÑO CUMPLIDO

¡GIMNASIA Y ESGRIMA ES DE PRIMERA!: El Lobo venció por penales a Deportivo Madryn y jugará en la elite del fútbol argentino

Por: Lucian Astudillo

STREAMING

Netflix estrena un drama romántico que promete emocionar a todos

Por: Violeta Díaz Costa

EMOCIONANTE

Se viene la 10ª edición del Festival de Música Antigua en Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter