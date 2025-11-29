Tunuyán: llegó a regar las plantas y se dio cuenta que le habían robado mientras no estaba

En la mañana de este sábado, la Comisaría 15 de Tunuyán recibió la denuncia por un hecho de inseguridad lamentable. Y es que, un vecino de 68 años amaneció con la noticia de que habían robado en su casa de calle Río Negro.

Según informaron desde la Policía, este hombre, llegó a su casa para regar las plantas y ahí se dio cuenta de que autores desconocidos habían entrado a su casa para robar elementos de cocina, microondas, tostadora, pava eléctrica, televisor y más.

Por el momento se está investigando el hecho y se están buscando los elementos, aunque nada ha sido encontrado por ahora.