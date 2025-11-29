Search
inseguridad

Tunuyán: llegó a regar las plantas y se dio cuenta que le habían robado mientras no estaba

Un hombre grande fue víctima de este hecho de inseguridad y desde la Policía se está investigando para dar con los responsables

En la mañana de este sábado, la Comisaría 15 de Tunuyán recibió la denuncia por un hecho de inseguridad lamentable. Y es que, un vecino de 68 años amaneció con la noticia de que habían robado en su casa de calle Río Negro.

Según informaron desde la Policía, este hombre, llegó a su casa para regar las plantas y ahí se dio cuenta de que autores desconocidos habían entrado a su casa para robar elementos de cocina, microondas, tostadora, pava eléctrica, televisor y más.

Por el momento se está investigando el hecho y se están buscando los elementos, aunque nada ha sido encontrado por ahora.

Tunuyánrobo

