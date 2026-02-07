Search
Tunuyán: le dijeron que iban a probar su auto para comprarlo y terminaron robándoselo

Un hombre denunció la sustracción de su vehículo luego de autorizar una prueba de manejo a supuestos compradores.

Un hecho de inseguridad es investigado por estas horas en Tunuyán, luego de que un hombre denunciara el robo de su automóvil tras haber contactado a los presuntos interesados a través de una red social. El episodio ocurrió alrededor de las 21.35 en la zona de calle Roca.

Según la información oficial, la víctima, identificada como E.C.L., de 31 años, había entablado contacto con varias personas en el marco de la venta de un vehículo publicada en redes sociales. Los supuestos compradores se presentaron en su domicilio y solicitaron realizar una prueba de manejo, pedido que fue autorizado por el propietario.

Imagen ilustrativa.

Sin embargo, tras retirarse del lugar conduciendo el rodado, los individuos no regresaron, lo que motivó al damnificado a radicar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La novedad fue comunicada de inmediato a los Centros Estratégicos de Operaciones para su difusión y alerta. Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, se iniciaron las actuaciones de rigor y se dio intervención al personal policial y a la División Investigaciones, que trabajan para dar con el vehículo y los responsables del hecho.

