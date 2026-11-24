La búsqueda y el despliegue territorial de la Policía Rural permitieron recuperar equinos sustraídos en dos procedimientos realizados en Lavalle y Tunuyán. Las intervenciones se concretaron a partir de distintas tareas de investigación y rastreo que llevaron a los efectivos hasta los lugares donde se encontraban los animales.

El procedimiento dentro de Tunuyán se inició a partir de un llamado al 911, mediante el cual un hombre denunció la sustracción de dos equinos de su propiedad.

A partir de las averiguaciones y de la información aportada por el propietario sobre el posible lugar donde se encontraban, efectivos de Policía Rural coordinaron un operativo junto con personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Carlos y el apoyo de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

El despliegue se realizó en un loteo ubicado sobre calle Bombal, a unos 650 metros de la Ruta 92, donde los efectivos localizaron dos equinos atados. Tras verificar sus características, confirmaron que coincidían con las aportadas por el denunciante.

En este procedimiento intervino la Oficina Fiscal San Carlos-Tunuyán.

Qué pasó en Lavalle

El otro de los procedimientos tuvo lugar en jurisdicción de la Comisaría 63°, en Lavalle, luego de que personal de Policía Rural de Zona Este recibiera una alerta por la sustracción de dos equinos.

Tras tomar contacto con las víctimas y coordinar un encuentro en la intersección de calles Morón y Colón, los efectivos iniciaron un operativo de rastreo que permitió seguir las huellas de los animales a través de un campo inculto hasta llegar a la Ruta 142, en Costa de Araujo.

Los rastros continuaban hacia el interior de una finca abandonada. A unos 700 metros del ingreso, el personal policial encontró los dos equinos atados con alambre a un parral, logrando así dar con su paradero. Intervino la Ayudante Fiscal de turno de la Oficina Fiscal Nº 2 de Las Heras, quien dispuso las actuaciones correspondientes.