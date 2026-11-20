En la mañana de este viernes, pasadas las 7:30, personal de la Policía logró dar con un motovehículo que había sido robado horas antes en el centro de Tunuyán.

Según se informó, personal de Cuerpos Especiales estaba realizando patrullaje preventivo por el casco céntrico, cuando lograron ver una motocicleta Zanella 150cc entre las malezas de un terreno descampado, en calles Consulta y Manzano Histórico.

Luego de encontrar el vehículo, un hombre se apresentó en el lugar y acreditó la titularidad del rodado, manifestando que se la habían robado de su domicilio. Ante esto, los efectivos verificaron documentación y constataron que la moto estaba intacta para ser restituida al dueño.