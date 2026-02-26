Tunuyán: la policía atrapó al sospechoso de apuñalar a un campeón de kickboxing

En el marco de una causa por lesiones con arma blanca, personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Tunuyán, llevó adelante allanamientos en distintos domicilios vinculados al agresor.

En esta ocasión la policía logró detener al sospechoso de haber atacado sorpresivamente con un cuchillo a un campeón de kickboxing cuando salía de un gimnasio.

El allanamiento se realizó en la zona de Vista Flores y permitió la detención de un hombre de 23 años. En el lugar se secuestró un teléfono celular y una prenda de vestir con aparentes manchas hemáticas, elementos que serán sometidos a pericias.

La investigación se originó el miércoles cuando efectivos policiales fueron alertados sobre un joven herido con arma blanca en inmediaciones de un gimnasio ubicado en calle Pellegrini de Tunuyán.

De acuerdo con las primeras actuaciones, I.G.A fue agredido con un elemento cortopunzante, quien posteriormente se dio a la fuga. El herido fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Scaravelli, donde profesionales médicos constataron siete heridas de arma blanca en tórax, espalda y brazo izquierdo, diagnosticándose neumotórax por perforación pulmonar.

Fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en sala común.