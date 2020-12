«Tu ayuda es mi esperanza» es un grupo que tiene más de 7 años de existencia en el departamento. Surgió por la iniciativa de una joven adolescente, que quería ayudar y difundir los casos de abandono de mascotas para recuperarlas y darlas en adopción.

El grupo de «Tu ayuda es mi esperanza» tiene un noble objetivo, que es rescatar animales, recuperarlos y darlos en adopción. Lo cierto es que Morena, su fundadora, necesita colaboración de voluntarios para poder llevar adelante cada una de las acciones que se propone.

«Decidí hacer una página para difusión, y que sea para que todos ayudemos. Ayudamos a familias humildes que encuentran perritos; la idea es como no tenemos un espacio físico, que los voluntarios nos ayuden con el tránsito de mascotas. Es decir, tener a los perritos, gatitos, en sus casas para que se recuperen mientras difundimos para darlos en adopción«, contó Morena.

Necesitamos todo tipo de ayuda; alimento, familias que se ofrezcan para tránsito, movilidades para trasladar a las mascotas que son atropelladas y abandonadas, chicos que nos ayuden con las redes sociales, todo suma. «Nosotros llevamos bolsos de alimentos, los llevamos al veterinario, los castramos y los damos en adopción», agregó.

La problemática que atraviesa el grupo en la actualidad es la falta de voluntarios comprometidos con la causa. Como contó Morena a Diario NDI, los voluntarios se ofrecen y luego no contestan mensajes, no colaboran. » La idea es hacer un grupo, no es necesario estar todo el tiempo, solo con algunas tareas. Administrar las redes, o asistir a las jornadas de adopción. También pueden ofrecer tránsito de los animalitos a las veterinarias, la idea no es sentirse solo, es que todos podamos«.

Quienes quieran colaborar con los animales y formar parte de la ONG pueden comunicarse al +54 9 2622 61-0923 o al siguiente grupo de facebook: