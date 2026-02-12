Tunuyán: la nueva rotonda entra en su tramo final de construcción

La construcción de la nueva rotonda de ingreso a Tunuyán alcanzó un 90% de avance de obra y se encuentra en su tramo final, con vistas a una próxima habilitación. El proyecto es ejecutado por Vialidad Mendoza y permitirá un ordenamiento más seguro del tránsito entre el desvío de carga pesada de la Ruta Provincial 90 (Melchor Villanueva) y la Ruta Nacional 40.

Según se informó, ya se completó el hormigonado de la calzada del intercambiador vial, así como los tramos de aproximación al empalme, lo que marca un hito en la etapa final de los trabajos. La obra fue financiada por el Gobierno de Mendoza mediante un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que también aportó y aprobó el proyecto definitivo, debido a la intervención sobre la RN 40.

El nuevo diseño vial permitirá que los camiones provenientes de Melchor Villanueva puedan girar hacia la izquierda en la rotonda sin riesgos, evitando bloqueos del tránsito y situaciones de peligro, como ocurría con el antiguo triángulo vial, cuya capacidad era insuficiente para la intersección.

Además, el desvío de carga pesada por la RP 90 permite que los camiones no atraviesen el microcentro de Tunuyán, tanto en su tránsito hacia el sur como en su conexión con otras rutas del oeste. De este modo, el transporte de cargas rodea la ciudad y se reincorpora a la RN 40 más adelante, al tiempo que mejora la vinculación con la Ruta Provincial 92, que conecta con el oeste vitivinícola del departamento.

La obra es considerada clave para la seguridad vial y la logística regional, ya que optimiza la circulación de vehículos livianos y pesados, reduce riesgos de siniestros y mejora la conectividad del Valle de Uco.