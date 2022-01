Lo confirmó el coordinador de Salud para el Valle de Uco después de la agresión que la profesional recibió en un centro de testeos Covid.

Ayer se conoció este caso a nivel nacional y otros más que se replicaron en Mendoza. Una médica de Tunuyán fue increpada por un paciente que esperaba ser testeado. Ante la impaciencia de los presentes y la explicación de la profesional, el hombre la agredió, y posteriormente siguió trabajando y decidió no denunciar al sujeto.

Desde la Coordinación de Salud en la región, Rodolfo Guillén, afirmó que la profesional se encuentra bien y que no se tomarán acciones legales contra el sujeto luego del incidente que se viralizó e hizo público.

“Se encuentra bien. Solo fue agresión verbal que generó angustia en la médica […] no hay denuncia y la doctora quiere que no trascienda más y seguir trabajando”, aseguró a Los Andes el coordinador de la zona quien además estar al tanto de otros casos similares en otros departamentos.

Ante esto sucedido en Tunuyán y otros departamentos como Capital, Godoy Cruz y Maipú, el Gobierno de Mendoza emitió un comunicado en el que repudia los ataques a personal de salud y pide se modifique esta situación en un momento donde el sistema sanitario vuelve a atravesar una serie de complejidades producto de la pandemia.

El hecho

El lunes pasado trascendió un video en el que se observa cómo una médica es agredida verbalmente por un hombre que esperaba por ser hisopado. El hecho ocurrió en el centro Covid de Tunuyán durante los tres días feriados en que comenzaba el mes de enero.

La mujer intentaba explicarle a la gente que aguardaba para ser testeada que ‘ella está dejando todo en su trabajo para intentar responder a la necesidad de la gente’. La mujer, angustiada, explicaba que le duelen las rodillas y que casi no tiene tiempo ni para ir al baño.

En ese momento se escucha al hombre responder: “Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”. Ante ese reclamo, la mujer se quiebra aún más emocionalmente, y dice que no está “al pedo” y que está dando lo que más puede. “Más no puedo hacer, no he parado de atender”, resalta.

