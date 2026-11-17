La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta limitada a la generación de imágenes o textos y hoy permite reproducir voces humanas, imitar formas de hablar e incluso crear conversaciones a partir de instrucciones escritas.

Mediante plataformas especializadas, es posible obtener una grabación que simule la voz de una persona real utilizando muestras de audio, modificar características como el tono y la entonación o generar discursos completos sin que el protagonista haya pronunciado esas palabras. Estas tecnologías, conocidas como clonación de voz y conversión de texto a voz, están disponibles en servicios como ElevenLabs, Fish Audio y PlayHT, entre otros. Si bien tienen aplicaciones legítimas en la producción audiovisual, la accesibilidad de estas herramientas también abre la puerta a la suplantación de identidad y la desinformación.

La discusión llegó a Tunuyán a partir de la circulación de dos audios por WhatsApp atribuidos a Mariela Endrizzi, concejal de La Libertad Avanza, en los que se escucharían conversaciones sobre supuestas negociaciones de contratos estatales y acuerdos políticos con dirigentes de otros espacios. Las grabaciones generaron repercusiones por las personas mencionadas y el contenido de las declaraciones. Sin embargo, su autenticidad quedó bajo cuestionamiento. La conducción departamental de La Libertad Avanza, encabezada por Fabián Oscar Martínez, emitió un comunicado en el que repudió las prácticas mencionadas y aseguró que no mantiene contacto ni coordinación política con Endrizzi.

El comunicado compartido por el espacio de La Libertad Avanza en Tunuyán.

Por su parte, Paulo González Trigo, presidente de la Unión Cívica Radical en Tunuyán y director regional de Salud del Valle de Uco, afirmó que los análisis tecnológicos realizados por personas vinculadas a su espacio arrojaron resultados compatibles con audios generados mediante inteligencia artificial. También sostuvo que la concejal negó tener relación con las grabaciones. Hasta el momento, no se ha presentado públicamente un peritaje independiente que permita establecer de manera concluyente el origen del material.

Pero ¿cómo se puede fabricar un audio de estas características?

Una de las posibilidades es utilizar sistemas de clonación de voz, que procesan fragmentos de grabaciones de una persona para aprender sus características vocales y generar nuevas frases con una sonoridad similar. Otra alternativa consiste en introducir un texto en una plataforma de generación de voz y seleccionar un modelo que reproduzca determinadas características de habla. También existen herramientas de edición que permiten combinar fragmentos, modificar velocidades, eliminar silencios y alterar grabaciones originales.

El resultado puede ser una pieza de audio convincente, aunque no necesariamente idéntica a la voz real. Entre los indicios que pueden despertar sospechas se encuentran las entonaciones poco naturales, las pausas extrañas, las variaciones bruscas de volumen y ciertas inconsistencias en la pronunciación. Sin embargo, ninguna de estas características alcanza por sí sola para demostrar que una grabación fue generada artificialmente. Tampoco los detectores automáticos de IA ofrecen certezas absolutas: sus resultados dependen de la calidad del archivo, el procesamiento que haya recibido y la tecnología utilizada para producirlo.

Uno de los audios difundidos mediante WhatsApp.

El problema adquiere otra dimensión cuando estas posibilidades se trasladan a la política. En un escenario de creciente circulación de contenidos digitales y con las elecciones de 2027 en el horizonte, la creación de declaraciones falsas atribuidas a funcionarios, candidatos o dirigentes puede convertirse en una herramienta de desinformación. Un audio manipulado podría utilizarse para instalar una sospecha, perjudicar una candidatura, profundizar una interna partidaria o deteriorar la confianza pública en una figura política. Además, la velocidad con la que se comparten los mensajes por WhatsApp y redes sociales hace que muchas veces las aclaraciones lleguen después de que el contenido ya alcanzó a miles de personas.

El caso de Tunuyán expone, así, un desafío que va más allá de una disputa entre dirigentes: cómo distinguir una conversación auténtica de una producción artificial cuando la tecnología permite imitar voces y fabricar situaciones verosímiles. Es por eso que la verificación de los archivos originales, los análisis forenses especializados y la posibilidad de conocer el origen de las grabaciones resultan fundamentales antes de atribuir declaraciones o responsabilidades. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de producción y comunicación, pero también exige nuevas precauciones para evitar que una voz aparentemente reconocible sea suficiente para dar por cierta una acusación.