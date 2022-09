La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el día de hoy la venta en todo el país de un aceite de oliva extra-virgen que tiene producción en Tunuyán por las «Fincas del Nazareno»

Mediante la Disposición 7511/2022 el ente gubernamental prohibió la comercialización del producto por incumplir con las normas, así lo dice la disposición: «Aceite de oliva marca ‘Fincas del Nazareno’, Extra virgen (…) Camino viejo s/n° km. 36,5 – Tunuyán, Mendoza – en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros sanitarios, resultando ser un producto ilegal”.

Las patentes no existían

La investigación se dio por la consulta de un particular sobre dicho producto. Al consultar con la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires se llegó a la conclusión de que el RNPA no existía y el RNE era de un establecimiento de aceites y grasas alimenticias.

Es decir, que el producto en el marco legal no existía pero se distribuía y el establecimiento que figuraba no era apto para hacerlo pues no el producto no tenía relación con el establecimiento o sus marcas.

También se realizó una consulta a la Dirección de Nutrición e Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza, quienes le aseguraron a la ANMAT que no existía ningún establecimiento patentado con las razones sociales «Establecimiento El Monarca» y Cooperativa Olivícola del Sur», ni con el domicilio que figuraba en dicho producto.

Se prohibió el producto

Tras todo el proceso anterior, el organismo nacional se decidió por bajar el producto del mercado. Y lo anunciaron así: “por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”.

Tras esta investigación y postura del ente, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó la prohibición del producto en todo el país.