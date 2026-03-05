Tunuyán: juicio para una abuela acusada de intentar vender a su nieto por $14 millones de pesos

Un caso que generó fuerte impacto en el Valle de Uco llegará a juicio en los próximos meses. La Justicia mendocina deberá determinar si una mujer intentó secuestrar a su propio nieto de 3 años para venderlo o si el niño fue entregado voluntariamente por su madre, en un episodio ocurrido en Tunuyán durante junio del año pasado.

Los acusados son una mujer de 37 años y su pareja de 28, ambos oriundos de Embarcación. La pareja está imputada por el delito de sustracción de menores, una figura penal que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión. Actualmente permanecen detenidos a la espera de que se fije la fecha del debate oral.

En los últimos días, la defensora oficial Nadya Moreno decidió retirar una oposición a la elevación a juicio. Según fuentes judiciales, la estrategia de la defensa es que el caso se discuta directamente en un debate oral, donde se analicen las pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las primeras actuaciones del caso fueron realizadas por la Comisaría 15 de Tunuyán, luego de la denuncia que derivó en la detención de los sospechosos mientras caminaban con el menor por la ciudad.

La historia involucra a integrantes de una comunidad wichi radicada en Embarcación. Según la reconstrucción judicial, una joven de 18 años llegó a Tunuyán junto a su hijo pequeño para instalarse en la zona, donde comenzó una relación con un hombre que vivía en la vivienda donde se alojaba junto a familiares.

El caso tomó estado judicial tras la denuncia realizada por una cuñada de la joven. De acuerdo con ese testimonio, en el teléfono celular de la madre del niño habría visto mensajes intercambiados con la abuela del menor en los que se mencionaba una supuesta venta del niño por $14 millones y un plan para trasladarlo nuevamente a Salta.

Sin embargo, ese teléfono celular nunca fue incorporado como prueba en la causa, ya que posteriormente se extravió.

Días después de esa conversación, la abuela y su pareja viajaron a Tunuyán. Según la hipótesis de la Fiscalía, el 1 de junio fueron a buscar al niño y la madre se los entregó por temor, debido a antecedentes de violencia en su vida. Minutos más tarde, la intervención policial terminó con la detención de ambos adultos y la restitución del menor.

Dos versiones opuestas

La defensa sostiene una versión completamente diferente. Afirman que nunca existió un secuestro y que la madre entregó voluntariamente al niño, incluso proporcionándoles ropa, alimentos y documentación personal para el viaje.

Además, plantean que la denuncia podría haber surgido del entorno de la pareja de la joven madre, con quien existirían conflictos familiares previos.

Con estas dos hipótesis enfrentadas, será el juicio el que determine si hubo un intento de sustracción con fines de venta o si se trató de un conflicto familiar que terminó judicializado. Mientras tanto, el caso continúa generando conmoción y expectativa en la comunidad de Tunuyán.