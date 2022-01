Desde hace meses el pequeño afronta un cuadro serio para el que necesita un trasplante de médula, su caso se hizo conocido a nivel nacional.

Joaquín Lizarde tiene 9 años y su experiencia y está a la espera de poder viajar para recibir su trasplante de médula, para que esto suceda, familiares y cercanos; están vendiendo números para realizar una rifa a beneficio para poder concretar el viaje. Si bien Joaquín está controlado y estable, su mamá Romina Di Césare, contó a Diario NDI, que este viernes debió internarse por el día para realizarse un «pasaje de gama» para estabilizarlo; cabe recordar que el pequeño presenta leucemia. Esta semana, su caso se conoció en medios provinciales y nacionales.

Recientemente medios gráficos como Los Andes de Mendoza y el sitio Infobae, tomaron el caso de Joaquín para contárselo a miles de personas. es que la situación de Joaquín no puede esperar. Los pasos necesarios para viajar a Córdoba y efectuar el procedimiento ya están entregados: «estamos esperando que Incluir Salud nos de la respuesta del momento, pero dicen que por la pandemia se atrasó todo […] no sabemos cuando puede tener otra recaída, no puede seguir esperando», había dicho su mamá.

Su mamá confirmó a este medio también, que están cada vez más cerca de poder generar el trasplante que representa la cura definitiva para la afección, aunque deben esperar una fecha que será comunicada desde Córdoba. Mientras esto sucede, han organizado una rifa y recibido donativos de todo tipo ya que el viaje representa un costo mayúsculo. Por ellos quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2622-549918 o bien pueden colaborar con la direcciones de Mercado Pago: CVU: 0000003100038265245506 y/o ALIAS: pure.cava.coplas.mp

El inicio

Desde principios del 2021 –cuando el cuadro empezó a ser tratado en el Hospital Notti– su familia ya estaba apelando a diversas maneras de solventar la infinidad de gastos y por menores económicos, que genera tener a un familiar en esta situación. En esta oportunidad y, ante la posibilidad que su papá pueda ser donante de médula, se vuelve a la tarea de recaudar fondos para que pueda viajar a Córdoba.

Joaquin Lizarde

Joaquín tiene Leucemia del tipo B y como suele suceder en estos casos, parte de su experiencia lo ha llevado a someterse tres veces, a procesos de terapia a través de químicos que han sido paliativos hasta haberse confirmado la posibilidad del trasplante.

Dicha práctica (Trasplante de Médula Ósea o TMO) no siempre suele darse directamente mediante personas consanguíneas como padre-madre. Según un informe del Hospital Garrahan, solo poco más del 50% de los casos que fueron atendidos -en este nosocomio infantil de referencia- fueron compatibles con un familiar.

