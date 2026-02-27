Search
Tunuyán invita a emprendimientos deportivos a ser parte de la agenda municipal 2026

El departamento busca trabajar en conjunto con los gimnasios y demás espacios de actividad física para impulsar el deporte

Con la mirada puesta en la agenda de trabajo 2026, el área de Deportes del Municipio continúa promoviendo acciones que fortalezcan el desarrollo deportivo local. En este marco, se impulsa la difusión de actividades y el trabajo mancomunado con el sector privado y/o asociaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a la actividad deportiva, entendiendo al deporte como una herramienta clave de integración, salud y crecimiento comunitario.

Por tal motivo, se habilitará un link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kFGxVsdFN9t3w-6ZCNYHVqeVvYIkCUeN2jsU52K9xe_8Bw/viewform?usp=header, destinado a actualizar la base de datos de emprendimientos deportivos del departamento.

La convocatoria está dirigida a gimnasios, escuelas de bikers, escuelas de fútbol y a todas aquellas iniciativas vinculadas a la actividad física y deportiva que deseen formar parte de la agenda oficial.

Desde el área de Deportes destacaron que esta iniciativa permitirá mejorar la articulación institucional, potenciar la visibilidad de las propuestas locales y generar nuevas oportunidades de trabajo conjunto durante el ciclo 2026. Se invita a los interesados a completar el formulario correspondiente para integrarse a esta red deportiva en constante crecimiento.

