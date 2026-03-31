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Tunuyán invierte en los estudiantes brindando una beca de fotocopias: cómo inscribirse

Esta política pública se enmarca en las acciones que impulsa el municipio para fortalecer la inclusión educativa y acompañar a estudiantes de Tunuyán en su desarrollo académico.

La Municipalidad de Tunuyán informa que se encuentran abiertas las inscripciones para acceder a la beca de fotocopias destinada a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario, universitario, CENS y CEBJA del departamento.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar las trayectorias educativas y brindar una herramienta concreta que contribuya a la continuidad de los estudios, en un contexto donde el acceso al material de estudio resulta fundamental.

Para postularse, los interesados deberán completar un formulario online en el que se solicitarán datos personales a fin de relevar la situación de cada estudiante. Además, será requisito adjuntar una imagen del DNI (frente y dorso) y el certificado de alumno regular emitido por la institución educativa correspondiente.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 30 de abril inclusive, mientras que quienes resulten beneficiarios recibirán, a partir del lunes 6 de abril, un correo electrónico con la confirmación y los pasos a seguir para acceder al beneficio. El trámite también puede realizarse de manera presencial en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina.

Para completar la inscripción, ingresar al siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1YufHz8Cw-HAgsbAeouzPhVj5QQT-gRYBtNTMoGj0oWQ/edit?usp=drivesdk

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