Tunuyán: investigan la muerte de una adolescente tras descompensarse en una vivienda

La Justicia de Mendoza investiga la muerte de una adolescente de 16 años ocurrida durante la noche del martes en el departamento de Tunuyán. Si bien las circunstancias del hecho aún no fueron esclarecidas, la principal línea de investigación apunta a una presunta intoxicación, una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada a partir de los estudios médicos y las pericias ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.

Según informaron fuentes policiales, el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Los Cerezos, en el distrito de Vista Flores, donde la joven se encontraba junto a su pareja. De acuerdo con los primeros testimonios, la adolescente comenzó a sentirse mal, manifestó un intenso dolor de cabeza, pidió un vaso de agua y poco después perdió el conocimiento.

Frente a la urgencia, un vecino trasladó a ambos jóvenes hasta el Centro de Salud de Vista Flores. Allí, el personal médico constató que la menor había ingresado inconsciente y con una baja saturación de oxígeno, por lo que solicitó una ambulancia para derivarla a un centro de mayor complejidad.

Las mismas fuentes indicaron que el joven que la acompañaba también sufrió una descompensación y permaneció en observación. En su declaración inicial, manifestó que ambos habían consumido un té y un sándwich de fiambre antes de comenzar a presentar los síntomas.

La adolescente fue trasladada al Hospital Scaravelli, donde finalmente falleció. El diagnóstico médico indicó un paro cardiorrespiratorio, aunque las autoridades aclararon que será la investigación judicial la que determine qué originó el cuadro que terminó con su vida.

Por disposición del Ayudante Fiscal, efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Tunuyán, junto con personal de Policía Científica y del equipo de Bombeos, realizaron inspecciones y levantamiento de pruebas en la vivienda donde ocurrió el hecho. El inmueble quedó preservado mientras continúan las tareas investigativas.

En paralelo, intervino el Equipo de Asistencia a la Víctima, que brindó contención y acompañamiento a los familiares de la adolescente durante el desarrollo de las actuaciones judiciales. Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión las causas del fallecimiento.