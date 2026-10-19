Tunuyán inauguró la segunda edición del programa de manejo para jóvenes “Arrancá Bien”

La Municipalidad de Tunuyán puso en marcha la segunda edición de “Arrancá Bien”, el programa destinado a jóvenes de 18 a 21 años que inician el proceso para obtener su licencia de conducir. La mañana del sábado, 100 jóvenes comenzaron la capacitación en el CIC de Tunuyán, donde recibirán durante los próximos dos meses formación teórica y práctica para desenvolverse de manera responsable en la vía pública.

La propuesta es impulsada por la gestión del intendente Emir Andraos y reúne el trabajo de distintas áreas municipales como: Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Salud, Tránsito, Ambiente, el CIC Tunuyán, Licencia de Conducir y Preventores.

El taller contempla cinco clases teóricas y cinco prácticas, con contenidos orientados a la educación y la seguridad vial. El objetivo es que comprendan la responsabilidad que implica conducir y la importancia de cuidar la propia vida y la de los demás.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre las áreas de Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Salud, Tránsito, Ambiente, el CIC Tunuyán, Licencia de Conducir y Preventores. Cada una aporta conocimientos y herramientas para abordar la conducción desde diferentes aspectos, incorporando tanto las normas viales como la prevención de situaciones de riesgo y la convivencia en el espacio público.

Con 100 jóvenes que iniciaron esta segunda edición, “Arrancá Bien” promueve una formación que va más allá de la obtención de la licencia. La propuesta busca que los futuros conductores comprendan que manejar implica asumir una responsabilidad permanente, tomar decisiones conscientes y respetar a todas las personas que comparten la vía pública.