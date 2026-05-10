Tunuyán hará la segunda entrega de casas en el barrio Bordelongue: cuántos vecinos llegarán

Este lunes 11 de mayo, cerca del mediodía, la Municipalidad de Tunuyán hará una nueva entrega de casas en el barrio Bordelongue. Evento que se encuentra dentro de la primera etapa de edificaciones, en la cual se dejaron listas 152 casas.

Así es que van a hacer la entrega de 40 nuevas casas que darán una nueva vida a decenas de vecinos del departamento; llegando al barrio mayormente personal de sanidad que residen y trabajan dentro del territorio municipal.

Además de las 69 viviendas que se entregaron hace algunas semanas. Llegando así a 109 domicilios ocupados en este importante proyecto habitacional que se ubica entre la Ruta 40, por el kilómetro 83, y el Callejón Santillán.

El intendente Emir Andraos habló al respecto y dijo: “este proyecto histórico para la gestión municipal representa mucho más que una obra. Es la decisión tener el valor de la palabra como herramienta y transformarlo en una respuesta concreta para las familias de Tunuyán”.