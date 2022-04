Una persona hizo pública una situación en la que aseguran haber recibido agresiones de efectivos policiales cuando les solicitaron ayuda.

En redes sociales, Juliana Moyano, dejó expresa una situación en la que ella y unos familiares vivieron el viernes primero de abril sobre un control policial de calle Argentina y Francisco Delgado de Tunuyán. En la misma sostienen que los efectivos policiales les agredieron cuando quisieron dar aviso sobre la conducción peligrosa de otro vehículo por la zona.

La joven, en una extensa y detallada denuncia pública, describió cómo un par de efectivos de la Policía de Mendoza, dependientes de la Comisaría 15 del lugar, agredieron verbal y físicamente a ella y su familia que se trasladaban a bordo de una automóvil y pararon en el centrol para dar aviso por un auto que circulaba de manera peligrosa.

“Hoy puedo contar el infierno qué pasé la noche del viernes a las 21:54 en la calla Argentina y Francisco Delgado. Veníamos a bordo de un Peugeot 208 ,en la calle Argentina frente al Anexo. Salió un auto negro Volkswagen Voyage y se nos mete adelante haciendo maniobras en el momento qué veníamos detrás de él. Llegando a la calle Argentina y Francisco Delgado encontramos un operativo y no dudamos en dar aviso”, empezó relatando

“Mí suegro se baja del auto y le pregunta al policía «Si no va hacer nada al respecto» el efectivo empezó a agredir a mí suegro y a mí pareja […] en eso yo le digo a él y a su compañera «porqué tanta agresión si sólo estamos pidiendo ayuda en algo qué puede terminar en un accidente por el tipo qué venía haciendo malas maniobras, en ese momento su compañera me dice «Vos callate, él no nos puede grabar».

Posteo de la denuncia pública

El relato de la joven continua hasta la Comisaría 15 donde aseguran que tampoco tuvieron respuesta alguna ante la situación de inseguridad vivida con los mismos efectivos: “una vez en la comisaría 15 estuvieron encubriéndose todo entre ellos allá adentro. A mí pareja y a mí suegro se los llevaron directamente a la Alcaldía sin tomarnos denuncia. Lo único qué hicieron es llevarnos a examinar al hospital por las lesiones ocasionadas de ellos hacia nosotros. En el momento de la secuencia los policías se quitaron las insignias y parte del uniforme. Se negaron a identificarse, estuvieron con falta de verdad contra mí persona, la de mí pareja y mi suegro” relató literal .

Finalmente, Juliana sintetizó el hecho como una situación que faltó a la función pública de los efectivos y a un hecho de corrupción el cual desde la comisaría tampoco se dio curso al reclamo de los ciudadanos.

