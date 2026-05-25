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Se fueron de copas

Tunuyán: fueron sorprendidos conduciendo ebrios y terminaron en una comisaría

Los conductores fueron detenidos en un control policial realizado cerca de la medianoche en la zona de Colonia Las Rosas.

Dos conductores fueron sorprendidos manejando con altos niveles de alcohol en sangre durante operativos preventivos realizados durante las primeras horas de este lunes en Colonia Las Rosas, en el departamento de Tunuyán.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento se desarrolló cerca de las 00:15 en la intersección de calles San Martín y Di Cesare. En ese lugar, efectivos policiales interceptaron un Volkswagen Vento y un Renault Fluence.

Durante las inspecciones, personal de Policía Vial realizó los correspondientes dosajes de alcohol, que arrojaron resultados positivos en ambos casos. El conductor del Volkswagen Vento, un joven de 22 años, registró 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor del Renault Fluence, de 49 años, presentó 1,75 gramos.

Por disposición judicial, ambos vehículos fueron retenidos y los conductores trasladados a una dependencia policial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

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