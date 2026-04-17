Tunuyán fue sede del lanzamiento de la camioneta del futuro

BYD da un paso fuerte en el mercado local con el lanzamiento oficial de la BYD Shark DMO, una pick-up que combina electrificación, desempeño y capacidades off-road.

Desde hoy, según lo anunciado en el evento realizado en la Estancia el Totoral, en Tunuyán, ya está disponible en Argentina con un precio de USD 59.990 (o su equivalente en pesos).

La marca china introduce en el país su nueva plataforma DMO (Dual Mode Off-road), una arquitectura pensada para ofrecer robustez fuera del asfalto sin resignar confort y tecnología en el uso cotidiano.

La Shark DMO se apoya en un sistema híbrido enchufable que integra dos motores eléctricos (uno en cada eje) junto a un motor naftero 1.5 turbo de geometría variable. Este conjunto le permite ofrecer tracción integral inteligente y una respuesta inmediata en todo tipo de superficies.

El resultado es contundente: más de 430 caballos de fuerza, 650 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, cifras que la posicionan entre las pick-ups más potentes del segmento.

Además, cuenta con gestión inteligente de tracción, capaz de distribuir el torque entre las ruedas en milisegundos para optimizar la adherencia.

Autonomía eléctrica y eficiencia

Uno de los puntos clave del modelo es su versatilidad energética. Puede recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico, ideal para el uso urbano sin emisiones, mientras que en modo combinado alcanza una autonomía total de hasta 840 km.

Según la marca, también logra reducir hasta un 40% el consumo de combustible frente a pick-ups tradicionales, incluso con bajo nivel de batería.

La plataforma DMO incorpora un chasis desarrollado especialmente para vehículos electrificados, junto con la tecnología Cell to Chassis (CTC), que integra la batería Blade a la estructura del vehículo.

Esto no solo mejora la seguridad, sino que incrementa la rigidez torsional en un 22%. A su vez, la suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes busca equilibrar capacidad off-road con confort de marcha.

La Shark DMO ofrece tres modos de manejo para ciudad (ECO, Normal y Sport) y cuatro modos específicos para off-road: montaña, arena, nieve y barro.

También suma soluciones tecnológicas para el manejo fuera del camino, como cámara 360° con función de “chasis transparente” y Head-Up Display.

Equipamiento y funcionalidad

Entre sus elementos destacados, incluye: