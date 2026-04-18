Tunuyán fue escenario de un importante simulacro de rescate: los detalles

Tunuyán fue el escenario escogido para llevar a cabo un importante operativo en el que se simuló un accidente aéreo en zona de montaña. Se trató de un Ejercicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAREX), el cual se realizó en la Seccional de Guardaparques de la Reserva Manzano Histórico.

Según detallaron las autoridades, el objetivo del simulacro es fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante emergencias en entornos naturales.

En ese sentido, la actividad fue coordinada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y consistió en la puesta en práctica de protocolos de actuación ante un evento crítico. El operativo incluyó tareas de localización de la aeronave, rescate de víctimas, atención sanitaria inicial, evacuación y coordinación entre los organismos intervinientes.

Foto: Gobierno de Mendoza.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, explicó que “el operativo contó con la participación de medios aéreos y terrestres, y tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta, el trabajo conjunto y la articulación entre los distintos organismos intervinientes”.

De acuerdo a los detalles aportados. durante el despliegue se utilizaron drones para la localización de víctimas y evaluación del terreno, además de vehículos especializados y equipos de intervención rápida para el traslado sanitario, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta.

Participaron del ejercicio la Armada Argentina, el Ejército Argentino, la Policía de Mendoza, la Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), Gendarmería Nacional – Escuadrón 28, Bomberos Voluntarios, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Tunuyán y Defensa Civil local, junto a equipos técnicos del sistema provincial de áreas protegidas.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Este tipo de simulacros busca evaluar la capacidad de respuesta en territorios complejos y reforzar la articulación entre organismos nacionales, provinciales y municipales, con el objetivo de garantizar intervenciones coordinadas ante situaciones reales