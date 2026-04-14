Tunuyán firmó un convenio con el Rotary Club para incentivar los intercambios y el trabajo conjunto



Durante la mañana de hoy se llevó a cabo la firma de un convenio marco entre la Municipalidad y el Distrito 4851 de Rotary International, junto al Rotary Club Tunuyán El Portillo. Autoridades municipales, representantes de Rotary y estudiantes de intercambio que residen actualmente en el departamento formaron parte de una mañana de trabajo donde se abordaron diferentes temas.

La actividad dio inicio con el tradicional toque de campana del Rotary Club El Portillo, que marca formalmente el comienzo de cada encuentro institucional. Emir Andraos, Intendente de Tunuyán, destacó el valor del trabajo conjunto: “Para nosotros es importante el vínculo que tenemos con este tipo de organizaciones, que conectan a los tunuyaninos con otros países y generan oportunidades para que muchos jóvenes puedan viajar y conocer otras realidades, así como recibir a estudiantes que llegan para conocer nuestra cultura y nuestras tradiciones”, expresó el intendente, agradeciendo además la confianza y la camaradería para seguir trabajando de manera articulada.

Por su parte, la presidenta del Rotary Club Tunuyán El Portillo, Adriana Inés Cerini, agradeció las oportunidades generadas por la Municipalidad, resaltando que esta es la primera vez que en Tunuyán hay 5 estudiantes de intercambio de diferentes países y 6 de nuestros jóvenes oriundos del Valle de Uco viajando por el mundo.

Durante el encuentro se realizó la presentación de la Agenda Ambiental Local, con exposición del proyecto “Tunuyán Verde”, articulado entre Rotary y el equipo de Ambiente de la Municipalidad. También se presentó el proyecto internacional “Municipios por el Clima”, a cargo de Graciela Soliz, directora de Cooperaciones Municipales e Institucionales, que propone el intercambio de experiencias entre gobiernos locales.

La jornada incluyó además presentes institucionales a estudiantes de intercambio provenientes de Alemania, Italia y Brasil.