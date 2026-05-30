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Tunuyán festejó el Día de los Jardines con más de 3000 alumnitos del departamento

La Municipalidad de Tunuyán consolidó tres jornadas de celebración que iluminaron la infancia y pusieron en valor la vocación de las maestras jardineras

Los días 27, 28 y 29 de mayo, el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano fue el escenario elegido para celebrar el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. Más de 3000 niños y niñas de todo el departamento participaron de las funciones teatrales organizadas por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Tunuyán.

La propuesta tuvo como finalidad homenajear también a las maestras jardineras y ofrecer a los más pequeños una experiencia artística y educativa que puso en valor la infancia y el cuidado del ambiente.

La organización general y la logística del evento, incluyendo el traslado de los niños desde los distintos distritos hasta el auditorio, estuvo a cargo de la Dirección de Educación. El proyecto musical-teatral fue producido por el Elenco Estable Municipal de Teatro, bajo la coordinación de la Dirección de Cultura, y presentó la obra “Gotitas de Sueño”, con un mensaje central sobre el cuidado del agua y de los recursos naturales.

La directora de Cultura, Prof. Andrea Rodríguez, expresó: “Agradecemos al Sr. Intendente Emir Andraos por permitir que los niños de todo nuestro departamento, que pertenecen a los jardines maternales y de infantes, puedan participar de esta hermosa propuesta preparada para ellos”.

Cada niño recibió como obsequio una botella para el agua, recordatorio de la importancia de cuidar este recurso vital, mientras que las docentes se llevaron una foto grupal de la promoción 2026 junto a sus alumnos y un presente especial como reconocimiento a su labor diaria.

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