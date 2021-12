Familiares de estudiantes de la escuela Normal hicieron pública una carta en la que expresan su malestar y preocupación.

Durante el 9 de diciembre se decidió establecer a las personas (estudiantes) que durante el ciclo 2022 estarían a cargo de las banderas y escoltas de las mismas en el nivel media de esta institución. Los padres aseguran que días después (12-12) se les comunicó otro orden de mérito –que incluía a otras personas- por lo que sus hijas e hijos fueron aparatados de la reciente designación. El argumento de la escuela parece haber sido una falla en el sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM).

En el escrito llegado a Diario NDI, las familias expresaron su malestar por esta desprolijidad al tiempo que aseguran no saber cuáles son las razones que generaron que este sucediera. No obstante, y teniendo en cuenta vivencias similares en otras escuelas, los padres mencionan al sistema de carga virtual que maneja el gobierno escolar (GEM) como posible factor de error, una falla humana o manipulación de los datos.

«Buscar responsables, culpar una aplicación, nada tiene sentido, ahora es muy fácil. ¿Pero quién tenía que controlar para informar a los padres y a los alumnos? ¿Quién se va a ocupar ahora del daño psicológico que le causaron a esas chicas? Ya pedir perdón no tiene sentido, solo una madre o un padre saben el dolor que causaron», destaca una mamá de una de las personas afectadas.

“Resulta necesario adecuar la elección de abanderados y escoltas a un criterio de equidad escolar, lamentablemente en este sistema, la capacidad, el mérito y el derecho de ciertas personas, interfiere con los intereses de otras. Por lo que siempre pierde, quien no compra su lugar”, expresó la hermana de una de las afectadas.

Si bien desde la institución remarcaron que habría sido una falla del GEM las familias destacaron que existieron ciertas irregularidades. Por ejemplo, que sus hijos/as no habían sido incluidos en la lista única de alumnos con condiciones de acceder a los puestos, y que, además, no había sido publicada, según la Resolución 3972, “la lista de estudiantes en condiciones de acceder al cargo de Abanderado/a y Escoltas, en un lugar visible de la Institución, previo a las designaciones, durante no menos de tres (3) días hábiles”.

El texto completo

IRREGULARIDAD EN EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE ABANDERADOS EN UNA ESCUELA DE TUNUYÁN

La intención de este artículo es manifestar lo que ocurrió en un establecimiento educativo del departamento de Tunuyán, durante el proceso de elección de abanderados y escoltas del 2022.

¿Qué ocurrió?

El pasado jueves 09 de diciembre, en la Escuela Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 9-004, siendo las 8 hs. se realizó la elección de abanderados y escoltas del ciclo lectivo 2022; asistiendo a esta elección directora, miembros docentes y no docentes, estudiantes de 5to año y preceptoras de los 4to años participantes.

Tras la lectura de la lista única de alumnos en condiciones de acceder al cargo de abanderados y escoltas, dando cumplimiento a la Resolución 3972/2021, según el orden de mérito, se confecciona el orden que corresponde a: Abanderada Nacional, Abanderada Provincial, 1era Escolta Nacional, 2da Escolta Nacional, 1era Escolta Provincial, 2da Escolta Provincial, Abanderada Institucional, 1era Escolta Institucional, 2da Escolta Institucional y Escoltas Suplentes.

Siendo las 9:30 hs. Se cerró dicha acta, firmando todos los integrantes al pie de página. Luego de un par de horas, comenzaron las anomalías en el proceso, y, lo que fue uno de los momentos más felices de los alumnos electos, se fue apagando poco a poco.

Un par de horas más tarde, desde la institución, le informaron a los padres que el proceso de elección de abanderados hubo una confusión y que habían designado nuevos abanderados y escoltas, justificándose mediante el sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza), haciendo referencia a que el sistema se había equivocado, aunque, obviamente, personal de la institución es quien controla ese sistema.

Antecedentes de la situación

Resultó ser que algunos padres de los aspirantes a abanderados y escoltas notaron que sus hijos/as no habían sido incluidos en la lista única de alumnos con condiciones de acceder a los puestos, y que, además, no había sido publicada, según la Resolución 3972, “la lista de estudiantes en condiciones de acceder al cargo de Abanderado/a y Escoltas, en un lugar visible de la Institución, previo a las designaciones, durante no menos de tres (3) días hábiles”. Por lo que se manifestaron con el personal de la institución el mismo día que los padres firmaron el acta de abanderados y escoltas entrantes.

Por consiguiente, tres horas más tarde, citaron a los padres de los abanderados y escoltas electos a las 8 hs de ese jueves, para la semana del 12 de diciembre, a razón de dar a conocer el nuevo orden de mérito de abanderados y escoltas.

¿Cuál fue la solución?

Tras la intervención de uno de los padres de los afectados (alumnos/as), se dio aviso de lo que estaba ocurriendo en la institución, al supervisor de la escuela. El mismo que aseguró que tomaría intervención en el, evidentemente, manipulado hecho de elección de abanderados y escoltas.

Durante el fin de semana, avisan a los padres que la reunión del 12 de diciembre, pasa para el día 13 del mismo mes a las 9 hs. Una vez llegado el día, los padres asistieron a la reunión, donde se les informó que hay un nuevo orden de abanderados y escoltas para el ciclo 2022, cabe destacar, que ninguno de los alumnos/as elegidos previamente, mantuvo su posición original. Además, les informaron a los padres, que anularían el acta que los padres firmaron el 9 de diciembre a las 9:30hs.

Consecuencias

Consideramos que, lo fundamental de toda esta situación, es que los nueve abanderados y escoltas de la Bandera Nacional, Provincial e Institucional se han visto vulnerados por la mala gestión de la Institución. Siendo que, no solo los hirieron de forma emocional; al jugar con la voluntad de superación y el máximo desarrollo de sus potencialidades; sino que también de forma psicológica, ignorando el nivel estudio, compromiso y participación en la comunidad escolar que esta clase de chicos/as posee.

La voz de los afectados

“Es un error grosero la manera en que se manejaron las cosas, lo que nos lleva a plantearnos si gente que comete ese tipo de errores está realmente capacitada para ocupar los cargos que ocupan, desde directivos hasta supervisores que dieron el aval para que se llegara a esta situación”, papá de una de las afectadas.

“Es atroz el daño psicológico que la labor de la institución le causó a nuestros niños. Jugaron con sus ilusiones. Un error lo puede cometer cualquiera, pero no en un caso así, cuando hay menores de edad involucrados”, mamá de una de las afectadas.

“Las disculpas nos las pidieron a los padres, y no a los alumnos cara a cara, como se lo merecen. Sino con un mensaje de texto a través de un emisario (preceptor/a)”, papá de una de las afectadas.

“Resulta necesario adecuar la elección de abanderados y escoltas a un criterio de equidad escolar, lamentablemente en este sistema, la capacidad, el mérito y el derecho de ciertas personas, interfiere con los intereses de otras. Por lo que siempre pierde, quien no compra su lugar”, hermana de una de las afectadas.

«Buscar responsables, culpar una aplicación, nada tiene sentido, ahora es muy fácil. ¿Pero quién tenía que controlar para informar a los padres y a los alumnos? ¿Quién se va a ocupar ahora del daño psicológico que le causaron a esas chicas? Ya pedir perdón no tiene sentido, solo una madre o un padre saben el dolor que causaron», mamá de una de las afectadas.

Muchas veces cuando pasan estas cosas, como padres, nos quedamos callados por no tener problemas, o por miedo a las represalias. Por eso es que nos manifestamos, para que una situación de esta índole no vuelva a ocurrir en nuestro departamento. Invitamos a la comunidad, también a la comunidad educativa que aún goza de valores como la ética y el compromiso para con la educación; a hacer visible esa problemática. Hablamos como familia, como madres, padres, hermanos/as: no tengan miedo a revelarse, luchen por lo que vale, por lo justo. Y no por el promedio o el hecho de estar en la bandera, sino porque portar las banderas, es un gran orgullo, conlleva valores que no se compran, ni se venden.

Familias Auto convocadas

De los/las afectados/as

