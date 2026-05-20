Tunuyán entregó una beca municipal a 45 jóvenes estudiantes de la Universidad Maza

Este martes se realizó la entrega de becas institucionales a 45 estudiantes en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Tunuyán junto a la Universidad Juan Agustín Maza.

Participaron el intendente Emir Andraos, la directora de Educación Andrea Rodríguez y la directora de la institución, Fernanda Figuls. El beneficio está destinado a jóvenes que se destacan por su rendimiento académico, su participación social, su compromiso o su desempeño deportivo.

El intendente Emir Andraos destacó el alcance del programa: “Sabemos que el contexto económico actual es muy difícil para muchas familias. Para nuestra gestión la educación es un eje fundamental, por eso sostenemos este acompañamiento para que los estudiantes puedan continuar sus estudios y realizarse profesionalmente”.

En la misma línea, un padre presente señaló: “Esta ayuda le permite a mi hijo poder estudiar; ya está próximo a recibirse y ha recibido la beca desde su primer año gracias a La Municipalidad de Tunuyán”. La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración mutua entre el municipio y la universidad, vigente desde hace 16 años.

A lo largo de la jornada, los estudiantes participaron en actividades grupales que incluyeron dinámicas de presentación y trabajo en equipo. Estas propuestas permitieron que los becarios se conozcan, intercambien experiencias y desarrollen herramientas como la negociación y la búsqueda de soluciones comunes. Además, se brindó información sobre el funcionamiento del programa, las condiciones de cada beca y las responsabilidades que deberán asumir para sostener el beneficio.

Las becas tendrán vigencia desde abril de 2026 hasta abril de 2027 y contemplan el compromiso de mantener el rendimiento académico.