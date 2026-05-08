Tunuyán entregó materiales deportivos a 12 clubes de fútbol de la liga local

Se inició una recorrida por las instituciones que participan de la Liga de Fútbol de Tunuyán, presidida por Marcos Contador, con la entrega de materiales deportivos a los clubes que forman parte de la competencia local. La iniciativa alcanzará a 12 instituciones y beneficiará a más de 1.500 personas que integran las distintas categorías. Esta acción forma parte de una política de acompañamiento sostenido a las entidades deportivas del departamento y busca fortalecer el trabajo que realizan diariamente en cada comunidad.

Durante esta semana, el intendente Emir Andraos encabezó una recorrida por distintos clubes junto a la directora de Deporte, Agustina Caetano, y la jefa de Deporte, Jimena Estévez. En esta primera etapa visitaron Sarmiento, Scorihuela, Manantiales, La Academia, Libertad y Fernández Álvarez. La recorrida continuará la próxima semana en La Posta, Steindl, Argentinos, Dardaes e Independiente, hasta completar las instituciones que integran la liga local.

En total, la entrega alcanzará a más de 1.500 personas que integran las distintas categorías de los clubes: escuelita, sexta, séptima, octava, femenino, reserva y primera división. De esta manera, el acompañamiento llega tanto a niños, niñas y adolescentes en formación como a jóvenes y adultos que participan de la competencia local.

Los nuevos elementos permitirán mejorar las condiciones de entrenamiento, acompañar el desarrollo deportivo y brindar más herramientas para el crecimiento de cada institución. En este marco, el intendente Emir Andraos destacó la importancia de acompañar a los clubes desde una mirada integral. “Queríamos venir a los clubes, acercar el material deportivo y ponernos a disposición. Lo más importante es agradecerle a cada presidente, a cada comisión y a todas las familias que acompañan a los jugadores, porque son quienes mantienen vivo el deporte”, expresó durante la recorrida.

Además, remarcó que esta entrega forma parte de un trabajo que el Municipio viene sosteniendo junto a la Liga de Fútbol de Tunuyán. “Ahora estamos acompañando con material deportivo, pero también venimos colaborando con recursos para arbitraje, seguridad, transporte y distintas actividades que los clubes realizan para recaudar fondos. La idea es que sepan que cuentan con el Municipio y con todo el equipo de la Dirección de Deporte”, dijo.