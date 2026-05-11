Tunuyán entregó las Becas de Transporte: más de 300 estudiantes fueron beneficiados

Con un dinámico evento en el Polideportivo Municipal de Tunuyán, se realizó la entrega de las Becas de Transporte 2026. El programa está destinado a estudiantes de nivel superior y universitario, y contempla la cobertura de medio boleto estudiantil para traslados hacia Ciudad de Mendoza, San Carlos, Tupungato y desde los distritos al centro del departamento. La jornada contó con la presencia del intendente Emir Andraos y de la directora de Gestión Social, Ana Clara Manresa.

Durante el encuentro, el intendente explicó que la propuesta buscó generar un espacio de intercambio entre los estudiantes. “La idea fue convocarlos para hacer dinámicas, jugar un rato, conocerse y reflexionar sobre la importancia del sostenimiento de estos programas. Buscamos ayudar a las familias para que los estudios no se vean interrumpidos”, expresó Emir Andraos. Además, remarcó que el acceso a la educación continúa siendo una prioridad para la gestión municipal frente a las dificultades económicas que atraviesan muchas familias.

La actividad comenzó con un desayuno compartido y continuó con dinámicas grupales, juegos y consignas de trabajo pensadas para promover el intercambio entre los jóvenes. Las propuestas estuvieron coordinadas por equipos de trabajo municipal que guiaron las actividades durante toda la mañana. También participaron numerosas familias que acompañaron a los estudiantes en la jornada.

La selección de beneficiarios se realizó a través de un análisis socioeconómico llevado adelante por un equipo multidisciplinario de trabajo social. Además de concretar la entrega de becas, la jornada permitió generar espacios de encuentro y participación entre estudiantes de distintos puntos del departamento.