Personal policial informó que logró dar con el paradero de Ceferino; él se encuentra en buen estado de salud en el departamento de San Carlos.

Ceferino se encontraba en la plaza de San Carlos frente al municipio, esperando el colectivo para volver a Tunuyán. En este momento, el hombre fue trasladado para un chequeo en el Hospital Tagarelli, para después llevarlo a la Comisaría 15° y finalmente regresar con su familia.

La información se conoció por la madrugada, alrededor de las 02:00 hs cuando denunciaron que Ceferino Martin Doria, no volvió a su casa. El hombre tiene 41 años de edad, vive en Tunuyán, y es muy conocido en el departamento. Aparentemente se retiró y no llego a su domicilio según contó su padre, Luis Doria, de 69 años de edad.

Afortunadamente, la búsqueda no tardó y Ceferino pronto regresará a su casa.

Recomendaciones del Ministerio de Seguridad

Como indica el Ministerio de Seguridad de la Nación, si alguien de la familia desaparece, se debe hacer la denuncia de manera inmediata en la comisaría más cercana. No hay que esperar que pase un tiempo mínimo, y la comisaría está obligada a tomar la denuncia.

Algunos consejos que ofrece la cartera de seguridad:

– Comunicate con su entorno cercano (amigos, compañeros de escuela o de trabajo, etc) e informá sus datos a la autoridad a cargo de la investigación.

-No uses los teléfonos que la persona pueda saber de memoria, por si intenta llamar.

-Toda información que llegue a tu conocimiento, comunicala a la policía o al fiscal.

-Si difundís la búsqueda en redes sociales, te recomendamos que solo informes el teléfono de contacto de la comisaría interviniente o el que los investigadores te propongan.