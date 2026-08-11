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Tunuyán en lo más alto: Maciel Bueno y Bautista Amieva gritaron campeón en el sudamericano de Colombia

Los deportistas oriundos de Tunuyán y con pasado en el vóley formativo de la Municipalidad se consagraron nuevamente en el Sudamericano

Durante los últimos días, los jóvenes tunuyaninos estuvieron compitiendo en el Circuito Sudamericano de Vóley Playa que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia; organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol. Allí, los argentinos formados en el deporte municipal se consagraron campeones y comenzaron a pensar en la Clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para lograr la medalla dorada, Maciel y Baustista tuvieron que pasar por instancias de mucha dificultad durante el campeonato. Y es que, al llegar a las semifinales se enfrentaron con la dupla de Brasil Henrique/Manaus y se impusieron por 2-0 (21-14 y 21-15).

Luego de este gran paso, los tunuyaninos llegaron a la final para jugar contra la dupla local, tratándose de los colombianos Yeferson/Noriega. A quienes vencieron por dos sets corridos (21-14 y 21-15), lo que les permitió gritar campeón en “La Nevera”.

Esta fue la primera parada de la temporada 26/27 en el calendario continental, dando inicio también a una etapa clave que es la de acumulación de puntos para el ranking de clasificación a los próximos Juegos Olímpicos.

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