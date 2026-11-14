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Tunuyán: en el marco del Día Mundial de la Diabetes, se realizarán controles de glucemia gratuitos

La jornada se realizará este sábado 14 de noviembre a partir de las 18, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

La Municipalidad de Tunuyán llevará adelante una jornada de prevención y concientización sobre la diabetes en la plaza departamental. La actividad comenzará a las 18 y estará coordinada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, con el acompañamiento de la Asociación Dulces Corazones Mendoza.

Bajo el lema «Acción temprana contra la diabetes», durante el encuentro se realizarán controles de glucemia y distintas acciones destinadas a informar sobre esta enfermedad. La iniciativa busca acercar herramientas de prevención a la comunidad y destacar la importancia de los chequeos periódicos para cuidar la salud.

La actividad se enmarca en el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre con el objetivo de generar conciencia sobre una enfermedad crónica que afecta la capacidad del organismo para regular los niveles de azúcar en sangre. Su detección temprana y el seguimiento médico son fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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